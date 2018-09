Iván entra en la convocatoria del Málaga Iván, durante el entrenamiento de este sábado. / Ñito Salas Muñiz repite la lista de Las Palmas, con la ausencia obligada de Cifu PEDRO LUIS ALONSO Málaga Sábado, 29 septiembre 2018, 13:15

El Málaga ya tiene lista de convocados para el choque de mañana (16.00 horas, LaLiga 1|2|3TV) ante el Rayo Majadahonda en La Rosaleda. La principal novedad es que Iván está recuperado de un golpe sufrido en su rodilla derecha y podrá jugar si Muñiz lo cree conveniente.

El técnico ha repetido citación respecto al duelo de Las Palmas, con la salvedad de la baja obligada de Cifu por lesión, con lo que esta vez serán dieciocho los elegidos, no diecinueve, y no tendrá que haber descartes. Por tanto, la nómina la forman Munir; Kieszek; Iván, Luis Hernández, Pau Torres, Diego González, Ricca; Adrián, N'Diaye, Lacen, Juanpi, Ontiveros, Hicham, Dani Pacheco; Koné, Héctor, Harper y Blanco. De esta forma, siguen fuera Andrés Prieto, Torres, Lombán y Boulahroud, y 'tocados' como Juan Carlos, Mula y Haksabanovic. La no citación de Keidi hace pensar también que estará con el filial, una vez cumplida su sanción.