Iván y Mula, dos malaguistas en el mercado Iván controla el balón con el pecho en casa ante el 'Nàstic'. / ÑITO SALAS Los canteranos, que no terminaron de cuajar la pasada campaña, han sido ofrecidos a otros equipos de Segunda SERGIO CORTÉS Domingo, 7 julio 2019, 00:00

A falta de ocho días para el comienzo de los entrenamientos del Málaga con vistas a la temporada 2019-2020 las dudas son innumerables respecto a la configuración de la plantilla. El club ha avanzado muy poco en la 'operación salida' en la que deben verse inmersos numerosos efectivos dentro de un grupo que supera la treintena. Únicamente se ha cerrado la marcha de Torres –vinculada a su deseo de retirarse a los 33 años– mientras que se trata de acelerar en otras gestiones para aligerar la masa salarial y ajustarse al tope que le fijará LaLiga, así como para tener huecos que se cubrirán con caras nuevas. Muchos son los nombres que figuran en el listado de los que, por una u otra razón (económica o deportiva), deben dejar el equipo. Y en ese apartado surgen ahora los canteranos Iván y Mula, que han sido ofrecidos a distintos clubes de Segunda, según ha podido confirmar a este periódico.

Que el nombre de un futbolista esté en el mercado no implica que esté descartado por un equipo –entre otras razones porque ya se vivió hace un año con Mula, que sí entraba en los planes del entrenador, Juan Ramón Muñiz–, pero también es cierto que tanto el extremo como Iván no cuajaron la pasada temporada en el Málaga.

El lateral no convence a los técnicos y el extremo fue tanteado hace un año por varios clubes aunque sí contaba para Muñiz

El caso de Iván sí es más claro, porque no termina de convencer a los técnicos. Durante toda la campaña anterior el planteamiento era bien distinto al actual. Convencidos de que el Málaga lograría el ascenso, en la entidad de Martiricos se daba por hecho el regreso de Rosales, cedido en el Espanyol y con el que se amplió el contrato antes de su salida precisamente para contar con él de nuevo en la élite. Durante muchos meses se consideró que el recambio debía ser el futbolista malagueño. Esa fue la razón por la que en ese periodo los contactos para la renovación de Cifu fueron muy tibios. El panorama comenzó a cambiar a raíz de que el granadino mostrara mejor nivel en la recta final de la primera vuelta (el gol en Mallorca le dio la confianza necesaria) y se consolidara en la recta final como el '2' indiscutible.

Últimos meses

Los últimos meses han sido muy elocuentes. Mientras Cifu ha ido a mucho más hasta ganarse el cariño de la afición, Iván no ha terminado de asentarse y parece haberle pesado la responsabilidad. Si el granadino estuvo más decidido en ataque y se afanó en mejorar atrás, el alamedense apenas se dejó ver en el aspecto ofensivo y comenzó a mostrar lagunas en su mejor faceta, la contención. ¿Pura cuestión de confianza? No lo entienden así los técnicos, motivo por el que se intensificaron los contactos con Cifu –que seguía sin firmar por otro club pese a tener libertad para ello desde el 1 de enero– y se acordó su continuidad. Por el contrario, Iván no termina de convencer y sus últimas actuaciones, poco afortunadas (en particular, el partido de los 'play-off' en Riazor), han disparado las dudas.

Ambos han tenido hasta ahora ficha del filial y cuentan con salarios no muy altos

En el caso de Mula, es obvio que la lesión sufrida al comienzo de la pasada temporada fue un obstáculo muy difícil de superar. Durante el verano se sucedieron los comentarios sobre una posible salida, aunque paradójicamente Muñiz sí contaba con él y esperaba que tuviera una aportación similar a la ofrecida en la segunda vuelta durante su cesión al Tenerife. Los movimientos con otros equipos estuvieron más relacionados con los agentes del futbolista, que atendieron las distintas propuestas al entender que el técnico asturiano no iba a contar con él.

Luego, durante la temporada, Mula estuvo demasiado tiempo fuera por lesión y Muñiz pudo contar con él muy poco, en sus últimos seis partidos en el banquillo. En dos de ellos fue titular y con poca suerte, en Soria contra el Numancia (sustituido al descanso) y en la despedida del asturiano, contra el Extremadura. No obstante, cuando salió en los últimos minutos sí elevó el nivel del equipo.

Pocas opciones con Víctor

Ya con Víctor tampoco ha tenido muchas opciones Mula. Aunque en la fase final de la Liga fue convocado con asiduidad, únicamente fue titular ante el Zaragoza –jugó como interior, no brilló y fue sustituido en la segunda parte– y participó cuatro minutos en Alcorcón y 11 en el Elche. Pero en los dos partidos de los 'play-off' ni se vistió.

Tanto Iván como Mula han tenido hasta ahora ficha del filial y cuentan con salarios no muy altos, un aspecto que juega a su favor en un periodo de restricciones obligadas, pero su poco convincente temporada los ha situado en el mercado. De momento han sido ofrecidos a varios equipos de Segunda.