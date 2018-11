El jeque anuncia que volverá «pronto» a Málaga Imagen de archivo de Al-Thani. / Ñito Salas Al-Thani informa en su cuenta de Twitter que regresará a la ciudad, aunque sin dar detalles SUR Málaga Martes, 20 noviembre 2018, 11:58

El Málaga vuelve a vivir un momento dulce, aunque sea en Segunda División. El equipo de Muñiz ha conectado con la afición y está teniendo buenos resultados que hacen soñar con el regreso a Primera. En este contexto, el presidente del Málaga Al-Thani anunció hoy en su cuenta de Twitter, su única vía de comunicación pública, que regresará a la ciudad. «Pronto a mi amada Málaga», escribió.

Es una afirmación que tiene cierta relevancia ya que el jeque no aparece por la ciudad desde mediados de 2017, hace ya más de un año, algo que se le ha reprochado, sobre todo en los momentos difíciles del descenso. Al-Thani no da detalles de su regreso a Málaga, pero está más activo en las redes sociales. De hecho hoy mismo respondió a un aficionado sobre la posibilidad de construir un nuevo estadio diciendo «está en nuestra agenda» e insistió en el mensaje de que el club no es nada sin su afición.

En los últimos meses la única representación de la propiedad en las oficinas del club ha sido la presencia de los hijos del jeque, Hamyan, Nayef y Nasser, aunque también de forma intermitente.