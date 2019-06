Una jornada muy esclarecedora Blanco celebra un gol en el duelo ante el Albacete en la primera vuelta. / Salvador Salas La ausencia de duelos directos en la última invita a pensar en que lo que suceda mañana puede ser decisivo PEDRO LUIS ALONSO Málaga Lunes, 3 junio 2019, 00:27

Dos duelos directos (el Albacete-Malaga y el Mallorca-Granada) en la pelea por el ascenso o el 'play-off' le quedan a esta edición de la Liga en Segunda, y ambos se juegan mañana. La jornada de este martes (que debió jugarse ayer pero que se aplazó por el accidente mortal de Reyes, jugador del Extremadura) ha de resultar suficientemente esclarecedora cara a definir las opciones de los equipos, ya que en la final, con pleno de duelos de los implicados ante rivales sin alicientes deportivos, debería de haber muy pocas sorpresas o ninguna sobre el papel. Visto así, entre las nueve y las once de la noche de mañana se ha de ventilar el futuro de la mayoría de aspirantes, y lo que está por dilucidar es si finalmente el Granada es el segundo equipo que sube directamente (también opta el Albacete) y quién se queda fuera del 'play-off', con opciones para el Deportivo, que es el único que no depende de sí mismo.

2º Granada 75 puntos: Un triunfo en Mallorca le concede el ascenso directo

El Granada dispone en Mallorca de su segundo 'match-ball' para el ascenso directo. La primera la dejó escapar en casa a pocos minutos del final. Ganaba al Cádiz, pero un gol de Aketxe aguó la fiesta (1-1). No lo tendrá fácil en Son Moix, pues el cuadro local lleva diez triunfos y un empate en sus últimas once citas en casa. Pero el cuadro nazarí puede estar relativamente tranquilo. Aun perdiendo mañana subirá si derrota en la jornada final al Alcorcón en Los Cármenes. El conjunto madrileño no se juega nada y es de los que más ha bajado su rendimiento en la segunda vuelta.

3º Albacete 71 puntos: Con el 'play-off' asegurado, pero aún puede ser segundo

El Albacete apura sus opciones de ser segundo y desbancar al Granada, pero son remotas. Necesita ganar sus dos citas y que el equipo andaluz no sume más de un punto, algo realmente difícil. Su segundo reto es defender su actual tercera plaza, que concede cierta ventaja en la fase de ascenso. Tiene el 'play-off' asegurado, pero si pierde mañana dejará de depender de sí mismo para ello. Realmente se lo juega casi todo este martes, pues en caso de necesidad es factible que pueda ganar en Almería en la última jornada, ante un enemigo sin alicientes deportivos.

4º Málaga 68 puntos: A la búsqueda de la tercera plaza y de atar el 'play-off'

El Málaga no tiene aún asegurado el play-off', pero cuenta con no fallar al menos en la jornada final en La Rosaleda ante el Elche, donde podría sacar esos tres puntos que en el peor de los casos pueden llegar a ser necesarios para no ser alcanzado por el Deportivo y el Cádiz (ambos con 64 y si ninguno de ellos fallara y lograra el pleno, y contando con que el Mallorca sume al menos un punto). Más allá de ello, el Málaga depende de sí mismo para ser tercero. Lo logrará si gana sus dos dos encuentros, ya que visita al Albacete, quien le antecede en la tabla. Otro dato: el Málaga será al menos cuarto –que también es una plaza que puede conceder ciertas ventajas en el 'play-off'– si empata en Albacete y gana al Elche, salvo que el Mallorca lo sume todo. Si pierde en el Carlos Belmonte será quinto casi seguro, siempre que supere al Elche (es poco probable que el Mallorca no sume nada).

5º Mallorca 67 puntos: Estará en la fase de ascenso si derrota al Granada

Su resultado ante el Granada debe de aclarar mucho su panorama. Si gana (y ya se ha explicado antes que está en racha de local) se asegura matemáticamente el 'play-off', porque se impone en el 'goal average' al Cádiz y lo empata con el Deportivo. Si empata empieza a peligrar el objetivo, porque está a expensas del posible pleno de puntos de sus perseguidores. En todo caso, su jornada final es en Almendralejo, con el Extremadura ya salvado, y eso le concede muchas opciones de sumar tres puntos ahí. Mirando hacia arriba, el Mallorca no tiene fácil progresar en puestos en la tabla. Como mucho puede subir a la cuarta plaza. Tiene opciones matemáticas de ser tercero, pero muy remotas, casi inexistentes.

6º Cádiz 64 puntos: Estará en el 'play-off' si gana sus dos encuentros

El Cádiz vive ahora en puesto de 'play-off' gracias a que se impone en el 'goal average' particular al Deportivo. Por ello depende de sí mismo para sellar el objetivo, y con un calendario que no pinta nada mal: recibe al Extremadura, muy castigado anímicamente por el varapalo de la muerte de Reyes, y acabará en Gijón, ya sin que el Sporting tenga opciones de jugar la fase de ascenso. Ceder algún empate o una derrota es dejar en bandeja el premio al Deportivo. Sus esperanzas de ser quinto o cuarto son muy bajas, aunque gane el 'average' al Mallorca.

7º Deportivo 64 puntos: No depende de sí mismo, pero conserva opciones

Fuera de la zona de 'play-off', no depende de sí mismo y es a día de hoy el que cuenta con más opciones entre los claros aspirantes para quedarse fuera. Si el Cádiz vence sus dos compromisos, obligará al 'Dépor' también a sumarlo todo, y visita al Elche, uno de los equipos más en forma, aunque sin nada en juego, y recibirá al final al Cádiz. Al cuadro coruñés se le ofrece una opción algo más viable: la de sumar sus seis puntos y que el Mallorca sólo logre tres (es factible que pierda ante el Granada y gane luego al Extremadura). Como empatan en el 'goal average' particular, se miraría el general, ahora también igualado, con '+16'. Lo normal es que el conjunto de Riazor saliera airoso, pues tendría margen de imponerse en esta faceta a su rival balear.

8º Oviedo 60 puntos: Casi nulas esperanzas, que se pueden esfumar mañana

Citar al Oviedo es casi testimonial. El cuadro asturiano está vivo en la pelea, porque se mantiene a cuatro puntos del sexto clasificado, pero lo normal es que mañana por la noche deje de tener opciones. Bastaría un triunfo del Cádiz o el Deportivo en sus respectivas citas. En todo caso, conviene recordar también que el Oviedo es que el tiene peor calendario. Recibe al Rayo Majadahonda, que se juega la permanencia, y acabará en El Sadar, ante un rival que ya es campeón de Segunda, pero que lleva dieciséis triunfos consecutivos de local.