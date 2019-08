José Rodríguez: «Quiero ser un líder dentro del equipo»

Comprometido al máximo, hasta el punto de que ha adquirido casa en la capital, José Rodríguez no ha ocultado hoy su felicidad por regresar al Málaga. En su presentación en la sala de prensa Juan Cortés de La Rosaleda, el alicantino ha posado con el número 10 y no ha podido ser más contundente: «Víctor cree que soy la persona que puede asumir el liderazgo dentro del terreno de juego. Antes de firmar ya le dije a Caminero que quería ese número porque quiero ser un líder dentro del campo».

«He sentido mariposeo», ha asegurado el centrocampista al referirse a las sensaciones que ha tenido al estar en La Rosaleda. «Creo que el club me quiere y que la afición me quiere, y eso es muy importante para mí», ha añadido antes de apuntar que tiene «ganas de jugar ya». Eso sí, sobre esta cuestión ha matizado: «No sé cómo está el tema (en alusión a que LaLiga le permita al Málaga inscribir jugadores). Yo quiero jugar, aunque físicamente no estoy al cien por cien. Jugué mi último partido hace tres meses, ha trabajado con un preparador físico y llevo dos entrenamientos con el grupo».

Respecto a la tardanza en la confirmación de su fichaje, el nuevo '10' malaguista ha incidido en el importante papel que han tenido el director deportivo, José Luis Pérez Caminero, y en particular el entrenador, Víctor: «Ya sabemos que es una situación difícil, pero quiero darle las gracias a Caminero, que me apretó para que viniera. La reunión con Víctor fue lo más importante. Es verdad que la actitud del club también era importante, pero cambié mi opinión cuando tuve la conversación con él».

José Rodríguez se siente más maduro desde su etapa anterior en el Málaga, cuando su aportación fue muy escasa. «La mejor etapa ha sido en Holanda (en el Fortuna Sittard). Es verdad que fui a un equipo inferior al Málaga, pero necesitaba jugar. Allí lo he jugado todo y he cogido conceptos, además de que tengo gente en mi entorno que me ayuda mejor que la que tenía antes». Con esta última afirmación probablemente se refería al cambio de representante: ahora lleva sus cuestiones Alberto Toldrá, y no la empresa Promoesport.

José Rodríguez ha admitido que en la plantilla existe cierta incertidumbre, aunque considera que no va a influir en el rendimiento del equipo: «Es muy difícil por todo lo que estamos pasando, pero ya vimos el sábado que lo que pasa fuera no se notó en el terreno de juego». Y aunque Víctor no fue muy tajante el pasado viernes, en la víspera del estreno liguero, el segundo fichaje malaguista sí tiene claro el objetivo: «Mi prioridad es que yo quiero jugar el año que viene en Primera y el objetivo del Málaga debe ser siempre pelear por estar arriba».

Por último, el alicantino ha desvelado que en su conversación con el entrenador este ya le expuso dónde quiere jugar: «El míster me quiere de '6' (medio de contención) o de '8' (organizador). Yo me siento más cómodo de '8', pero el míster decide. En el último año es verdad que he jugado por circunstancias más de '6' e incluso como central...»