Juan Carlos, otra baja para Muñiz Lombán y Juan Carlos se ejercitan durante el entrenamiento del martes. / Germán Pozo El futbolista se retiró poco antes de finalizar el trabajo del martes por un esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha CARLOS CONTRERAS Jueves, 20 septiembre 2018, 00:37

Al Málaga se le une otro futbolista a la lista de lesionados y tiene serios problemas en las bandas. Juan Carlos tuvo problemas en la recta final del entrenamiento del martes y que no podrá estar en el partido ante Las Palmas. Según anunció el club en una nota, el jugador sufre un esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha.

Con la lesión del futbolista madrileño, Muñiz tiene un doble contratiempo porque deja al equipo con solo un lateral izquierdo disponible, Ricca, y en el extremo izquierdo solo queda Dani Pacheco, que acaba de recuperarse de una lesión.

Es una incógnita la titularidad del pizarreño que ante el Córdoba jugó los últimos cinco minutos para coger ritmo de competición, después de salir de unas molestias musculares que le dejaron apartado de los terrenos de juego durante dos partidos (Tenerife y Almería en la Copa), por lo que el jugador posiblemente no esté al cien por cien para disputar un partido tan trascendental como el de Las Palmas, segundo clasificado y uno de los serios candidatos para subir a Primera.

El técnico no podrá contar con la mayoría de los extremos por problemas musculares

Por eso Muñiz tiene un serio problema para hacer la alineación por las bajas que se han producido en los extremos. En la lista de lesionados aparecen jugadores como Mula, recién operado de una rotura en el menisco externo de la rodilla izquierda y que estará de baja unos tres meses; Renato Santos, con una lesión muscular en el cuádriceps derecho que le ha hecho estar fuera del equipo tres partidos y de la que aún se esta recuperando; Hicham, con una distensión en el abductor de su pierna izquierda, aunque según fuentes del club esto no le impide estar a las órdenes del entrenador y disputar el encuentro frente a Las Palmas, y por último, se ha unido Juan Carlos que no solo deja una posición sin recambio, sino dos. El jugador de Boadilla del Monte puede ocupar diferentes puestos en el campo, puede actuar de lateral y también puede ocupar un puesto en el extremo.

Los problemas de Ontiveros

Ontiveros también tuvo un susto en el partido ante el Tenerife por un choque con un contrario que le creó un hematoma pretibial en la pierna izquierda, lo que le hizo dejar el encuentro dolorido y fue sustituido por Juan Carlos, aunque pudo ser alineado en el siguiente partido de la Copa del Rey frente al Almería tres días después.

La mayoría de los afectados por las lesiones suelen actuar por las bandas del equipo, dejando a Muñiz una sola posibilidad de alineación en los extremos. Dani Pacheco tendrá que ocupar la banda izquierda aunque no esté al cien por cien y Ontiveros, la banda derecha, siendo el único que no tiene ningún problema físico. Muñiz no dispone de recambios naturales para dichas posiciones, pues los futbolistas que puede usar de recambio están todos en la enfermería. La única duda es Hicham que podría llegar a jugar.

Al margen de las bajas, el técnico podría introducir alguna novedad más en la alineación cara el encuentro en la capital canaria (18.00 horas). El técnico ya repitió once, algo que ahora no será posible, por lo que los últimos entrenamientos antes del choque ayudarán a despejar las dudas. El Málaga viaja a Las Palmas el sábado con vistas a un partido en el que puede confirmar más su liderato y mandar un mensaje de autoridad al tratarse el cuadro canario de un rival directo por el ascenso.