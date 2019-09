Juan Carlos: «Caminero hizo mal las cosas con Iván y Mula; ha habido mala gestión» MIGUE FERNÁNDEZ «Cada día va a peor y cada día te enteras de una cosa», afirma el madrileño molesto por la situación del Málaga en los últimos meses PEDRO LUIS ALONSO Málaga Jueves, 12 septiembre 2019, 00:03

En una entrevista a Onda cero, el malaguista Juan Carlos no ocultó su malestar por varias cuestiones recientes en la planificación del club. Así, se mostró especialmente molesto por el limbo en el que han quedado Iván y Mula, que no fueron inscritos finalmente: «Personalmente, pienso que Caminero ha hecho mal las cosas con unos compañeros que se han quedado sin inscribir. No es sólo su culpa, es de todos, de una mala gestión. Mis compañeros están como están y eso es lo que más me duele a mí. A pesar de todo se entrenan al cien por cien y tienen fuerzas para sacar una sonrisa... Que sepan que no pueden competir y creen buen ambiente, es de admirar. Ellos cobran, pero lo que quieren es jugar. Quieren buscar una solución, y en ello están».

El zurdo madrileño fue crítico con lo que está sucediendo en el Málage en los últimos tiempos a todos los niveles, y se alineó con su entrenador y frente a los gestores: «Si se hubiese hecho una buena gestión no se habría llegado a este punto. Nos contaron que había soluciones y vemos que no llegan, cada día va peor y cada día te enteras de una cosa. Al míster le pasó lo del tema de los 'tránsfer' que no llegaron... Eso influye, nosotros queremos lo mejor para el Málaga, la afición está a muerte. Estamos demostrando a quién le importa de verdad el club».

«Es mi quinta temporada aquí -continuó diciendo-, y los años en Primera fueron espectaculares. El problema ahora es una mala gestión, y que no se ha dado importancia a muchas cosas. Quieras que no, no sabes qué va a pasar mañana y eso te pone la cabeza loca.Asimismo, otra de las cosas que le enevan es la falta de autocrítica: «El fallo es no reconocer los errores, yo lo hago cuando acaba un partido. No busco excusas ni culpables. El primer perjudicado es el entrenador porque no puede planificar un partido porque cada día sale una cosa nueva, y nosotros también».

También habló ayer Lombán, aunque en su caso a la página web oficial del club. Su discurso fue más cauto: «Estamos convencidos del equipo que tenemos, del trabajo que estamos haciendo y, lógicamente, a medida que vayan avanzando los días, nos iremos compactando más y siendo mejor equipo».

Además, el asturiano restó hierro a las dos derrotas consecutivas sufridas: «Al final esto es la categoría. Hay mucha igualdad, cualquier detalle puede decidir un partido. Si que es verdad que estamos convencidos del trabajo que estamos haciendo y del equipo que somos. Tenemos confianza en nosotros y estamos con ganas de que llegue el partido para conseguir un resultado positivo».