Juan Carlos: «Iré cogiendo más ritmo y forma; es importante para el tramo final» Juan Carlos sonríe durante un entrenamiento. / ÑITO SALAS El polivalente jugador zurdo fue de los más destacados ante el Oviedo y encara con optimismo el tramo final de la temporada tras una larga lesión SUR Miércoles, 22 mayo 2019, 00:09

Juan Carlos fue uno de los destacados en la victoria del Málaga ante el Oviedo. En su primer partido tras meses lesionado, el jugador cuajó un buen encuentro, aunque todavía no tiene el punto de forma ideal. El jugador compareció en rueda de prensa y reconoció que sus sensaciones son buenas y dijo que espera ir a más. «Ahora mismo me encuentro muy bien. La semana pasada después del partido estaba bastante cansado, pero mi cuerpo se recuperó bastante bien y esta semana me encuentro mejor que la anterior, así que bastante bien. Semana a semana iré cogiendo más ritmo y más forma. Yo creo que es importante que para este tramo final de liga y de posibles 'play off' esté todo el mundo disponible», dijo.

La dinámica por la que atraviesa el equipo le hace ser optimista, pero Juan Carlos explicó que la competitividad será máxima. «Cuanto más arriba quedemos es mejor porque es importante la posición. Es verdad que nosotros vamos a jugar al 100%, pero siempre es bueno poder aprovecharse de esa circunstancia que es quedar lo más arriba posible», explicó.

El polivalente jugador zurdo vivirá un encuentro especial el viernes ante el Zaragoza, su primer equipo en Primera División, y aventuró un partido muy complicado. «Aunque tenga la salvación ahí, no creo que venga a pasearse. Va a ser un partido difícil, un rival a batir y sabemos el trabajo que tenemos que hacer: Estar concentrados los 90 minutos y al 100% los noventa minutos».