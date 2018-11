Juan Carlos, adiós a la Liga tras ser operado del ligamento cruzado Málaga CF La artroscopia al jugador dictaminó la rotura y ahora el club debe decidir si ficha ya o espera al mercado invernal SERGIO CORTÉS Lunes, 5 noviembre 2018, 19:56

Los malos presagios se han cumplido respecto a las molestias de rodilla de Juan Carlos. El jugador malaguista ha sido sometido este lunes a la artroscopia prevista en el Hospital Vithas Parque San Antonio de la capital y en ella se ha comprobado que tenía una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, por lo que ha sido intervenido quirúrgicamente. En el club dan por seguro que el madrileño dice adiós a la temporada.

La operación ha sido realizada por el traumatólogo José Manuel Fernández Medina y ha consistido en una plastia de cruzado con tendón de pata de ganso, además de una regularización del menisco externo. Juan Carlos deberá permanecer 48 horas en el complejo sanitario y luego comenzará un largo proceso de recuperación.

Cabe recordar que el madrileño fue operado de la misma lesión hace casi un año, el 25 de noviembre, y que se diagnosticó que iba a perderse lo que quedaba de temporada. Posteriormente pareció que el Málaga se había precipitado y que el periodo de recuperación iba a ser inferior -ya no se le podía dar de alta porque su plaza la ocupó de inmediato Ignasi Miquel-, pero a la postre no llegó a estar en condiciones físicas para disputar los últimos partidos de Liga.

Como ya es habitual, el Málaga no informa del periodo en el que Juan Carlos estará fuera de los terrenos de juego, pero en la entidad de Martiricos dan por seguro que no podrá volver a competir esta temporada. Habitualmente un futbolista está entre cinco y seis meses de baja por este tipo de lesiones -y en no pocas ocasiones siete- y después comienza la paulatina puesta a punto para coger el ritmo necesario. Ahora al club se le abre la puerta para fichar a un futbolista de inmediato (del fútbol nacional), salvo que prefiera esperar al mercado de invierno.