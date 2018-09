Juan Ramón Muñiz: «Mi 'hobby' es disfrutar de mis hijas y de mi mujer» Salvador Salas El técnico del Málaga admite que le atraen todos los deportes, pero se centra sólo en el suyo ANTONIO GÓNGORA Viernes, 21 septiembre 2018, 00:42

Muñiz es un enamorado del fútbol y también de Málaga, de la ciudad y de su provincia, donde siempre encontró la hospitalidad que siempre desea cualquier persona que viene de fuera. El técnico admite que le atraen todos los deportes, pero se centra sólo en el suyo. Sus aficiones son las comunes, pero confiesa que el tiempo que le deja libre su trabajo se lo dedica a sus hijas y a su mujer.

–Usted y su familia son unos enamorados de Málaga. ¿Qué les atrae tanto de la ciudad más allá del buen clima?

–El carácter de la gente. Es distinto al norte, porque aquí vives en la calle. Todos los días puedes salir, ver a tus amigos, pasear por la playa... Estás casi siempre fuera de tu casa. La gente es más extrovertida. Es otra forma de vivir. Yo no lo sabía cuando vine aquí por primera vez, pero las diferencias entre el norte y el sur son muy importantes. Y el carácter quizás lo dé también un poco el tiempo. Aquí puedes estar muchas horas del día y del año en terrazas, conviviendo con otra gente... En el norte, sin duda, es otro tipo de vida, ni mejor ni peor.

–¿Ha cambiado mucho Málaga desde la primera vez que vino hace quince años hasta ahora?

–Claro que ha cambiado la ciudad, y para bien. Cada vez que venía, la visita al centro era habitual, por obligación. Con mi mujer siempre hay que ir a ver la calle Larios, sí o sí. Y vas observando que va progresando. Cada día todo es más bonito. Es una ciudad que no la tengo que descubrir yo, vienen cada día un montón de cruceros, turistas... Y por qué... Tiene algo que atrae, es una ciudad muy abierta a la gente que llega de fuera, que se encuentra aquí muy a gusto, con buen clima, playas... Que se vive bien y se trabaja muy a gusto, porque en realidad vienes a trabajar, pero lo demás ayuda, y mucho. Por eso, muchos jugadores y otros profesionales pasan por aquí, viven algún tiempo, y se quedan.

–Cuando estaba fuera, en otros equipos, también visitaba constantemente Málaga.

–Sí, sí. En Semana Santa, en Nochevieja, en el verano... A mi familia le gusta mucho la Semana Santa e intenta participar todo lo que puede, dentro de sus posibilidades.

–¿Tiene tiempo para disfrutar de más aficiones?

–Tengo una afición, que es el fútbol. Disfruto con mi trabajo. Me atraen todos los deportes, pero cuando no me dedico al fútbol, estoy con mi familia, disfrutando de mis hijas y de mi mujer. Creo que ese es mi 'hobby'.

–Se marchó cuando llegó el jeque y ahora vuelve. ¿Cómo es su relación con los propietarios?

–Bien, normal. Cada uno nos dedicamos a nuestro trabajo. Todo dentro de la normalidad.