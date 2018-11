«Las expulsiones lo han cambiado todo» Juan Ramón Muñiz en el banquillo de El Sadar / Edu Sanz Luis Hernández se queja del arbitraje y valora el trabajo de su equipo PEDRO LUIS ALONSO Málaga Sábado, 3 noviembre 2018, 20:06

Al final del partido el defensa Luis Hernández se quejó de la actuación de De la Fuente Ramos, que expulsó a dos jugadores y dejó a cinco malaguistas sancionados cara a la próxima jornada sólo con sus decisiones en la segunda mitad. «Lo ha cambiado todo, el resultado. Nos han apretado mucho más y no se puede expulsar a un jugador de la manera que lo han expulsado. Muchas de la amonestaciones no han sido tarjeta. Sabes al campo al que venimos y cómo aprietan mucho aquí, pero no he visto ninguna de las dos expulsiones (las de Blanco y N'Diaye)», dijo. Y, al ser preguntado por cómo sustituir en Gijón a las ausencias, expuso: «Somos una plantilla amplia y la gente que está entrando lo hace bien. Lo preocupantes es la forma en que recibimos las bajas».

Entre la debacle sufrida por el Málaga en el segundo tiempo, el defensa madrileño trató de sacar alguna lectura positiva, que no era fácil. «Me quedo con el trabajo del equipo en un campo difícil. Nos ha costado mantener el resultado, pero con un jugador menos tuvimos la última ocasión al final para empatar (la de Héctor). Esto es muy largo y tenemos que seguir».