¿A qué juega Al-Thani? Mantiene bloqueadas de forma inexplicable numerosas operaciones pese a las recomendaciones y hasta la advertencia de LaLiga Al-Thani, en el palco de La Rosaleda, tras su hija Hamyan. / SUR ANTONIO GÓNGORA Viernes, 2 agosto 2019, 00:00

El desatino del jeque Al-Thani no tiene límites. Parece ajeno a la realidad, preso de una fantasía de la ni quiere ni le dejan salir sus más cercanos. Pero la situación del Málaga comienza ya a ser seria, más de lo que él quiere creer. Su bloqueo en la gestión está asfixiando la planificación y sembrando el pánico en las instituciones y entre los aficionados. La viabilidad de la entidad pasa por la venta de jugadores y la salida de otros, como ya le han dicho mil veces. Y esta se encuentra ahora amenazada. Si las soluciones no llegan no podrá inscribir futbolistas, y luego será peor. Las dudas sobre los planes del propietario van y vienen ante su inexplicable y peligrosa actitud. Cualquiera de los ejecutivos que trabajan en La Rosaleda serían capaces de resolver la mayoría de los problemas antes de la Liga, porque casi todas las operaciones importantes están perfiladas, acordadas, pero hace falta el visto bueno del jeque. De ahí que, en plena cuenta atrás, a falta de dos semanas para el arranque del campeonato, la pregunta es clara: ¿A qué juega Al-Thani? ¿Qué piensa conseguir con su permanente obstrucción a todo? Ya le ocurrió la pasada temporada, pero cedió a tiempo y Caminero pudo confeccionar la plantilla, pero en este caso...

Los profesionales del club lo tienen informado sobre las necesidades, obligaciones, posibilidades y soluciones, pero él sigue marcando sus tiempos, siempre fuera de las exigencias de la entidad. También se ha dirigido al jeque LaLiga, advirtiéndole de las consecuencias de sus demoras. Pero todo sigue igual, sin cambios, sin actividad y con los futbolistas esperando para entrar y salir… Y de lo deportivo, mejor no hablar, ya que Víctor, cuando se puedan superar los obstáculos, necesitará conjuntar al equipo definitivo. El tiempo ya no apremia, sino que atosiga al Málaga para salvar los muebles. Todo está claro y las operaciones, preparadas, la incógnita se llama Al-Thani. Hay que saber perder, ser consciente de que el club tendrá la mitad de ingresos y que ahora toca hacer los deberes con la máxima humildad. ¿A qué juega?