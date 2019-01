El Málaga ya tiene su regalo de Reyes Magos, un 'tanque' ucraniano, Luis Hernández ya se ha alistado de nuevo para la causa, y los pequeños accionistas reclaman explicaciones sobre por qué no se ha convocado aún la junta general ordinaria del club, pero todos estos detalles han quedado relegados esta primera semana del año a un segundo plano informativo. En los días previos al duelo (no duelo) de mañana apenas se ha hablado de otra cosa que del Reus. A altas horas de la noche de ayer seguíamos deshojando la margarita del 'se juega, no se juega', con el consiguiente daño para los aficionados, que son los que han de disfrutar de este espectáculo. Más allá de la guerra entre la RFEF y LaLiga, que ha entrado de lleno también en este partido, ¿qué ha sucedido realmente en un club tan modesto para acumular 5,2 millones de deuda? ¿Quién se ha enriquecido a costa de él? ¿Qué falla en el control económico de LaLiga? ¿Hasta qué punto hay que creerse que el hecho de que no fuese bien la compra de un tercio de las acciones de un club chino en 2017 tiene que ver con el endeudamiento? ¿Quiénes son las personas que abonaron hace poco los tres meses de ficha de once de los jugadores que denunciaron? ¿Por qué no se vendió la entidad en agosto cuando hubo propuestas y ya no se inscribieron algunos futbolistas? No sólo eso. El Reus lleva toda la temporada (19 jornadas) con 17 fichas profesionales, y ha encarado muchos partidos con jugadores del filial en el once y hasta cinco o seis en las convocatorias. Y aun así, su puesto como penúltimo es engañoso: está a solo dos puntos de la zona de permanencia. Y no perdió casi la mitad de los partidos. Y sorprendió hace muy poco al Alcorcón en Santo Domingo (0-1), y en La Rosaleda, si al final se jugara el partido, saldría con un once apañado. Con profesionales y cada uno en su puesto. Más allá de la honradez mostrada, del aplauso de la grada, del plante momentáneo que escenificasen en el campo, yo no daría por ganador de antemano al Málaga.

P. D.: Si el choque no se suspende hoy, sepan que el Reus no informará por razones de seguridad de sus horarios de viaje, ni del hotel, ni dará a conocer la composición de la convocatoria.