El juez de disciplina deportiva decide que sí se dispute el Málaga-Reus El campo de La Rosaleda (archivo). / Francis Silva Ya se le ha comunicado a los clubes que desde la perspectiva jurídica no hay inconveniente, aunque queda abierta la opción de que no haya partido por falta de jugadores ANTONIO GÓNGORA Málaga Viernes, 4 enero 2019, 10:38

Primera decisión importante respecto al Málaga-Reus del próximo domingo. El juez de disciplina deportiva ha decidido esta mañana que sí se puede disputar el encuentro previsto para el día 6 en La Rosaleda (20.00 h.), pese a la delicada situación económica y de impagos por la que pasa el rival del conjunto de Martiricos.

El juez ha estudiado las alegaciones por parte de los clubes, los futbolistas y la Liga y ha decidido que, desde el punto de vista jurídico no hay ningún inconveniente para la disputa del choque. Esa decisión ya se le ha comunicado a los propios clubes afectados, que por ahora tienen en mente jugar.

Eso sí, este fallo del juez de disciplina deportiva no garantiza al cien por cien que haya finalmente partido. Se resuelve la perspectiva jurídica, pero no la deportiva. Es decir, el partido todavía se podría suspender porque el Reus no cuente con el número mínimo de jugadores profesionales necesarios o directamente porque sus profesionales se nieguen a viajar ante la delicada situación del club.