Liga 123 Los jugadores clave del Tenerife Málaga CF - CD Tenerife Carlos Ruiz y Luis Milla son fijos en el once, el hondureño Acosta y el serbio Malbašić, los más peligrosos de cara al gol. Nano y Naranjo, en busca de otra oportunidad BORJA GUTIÉRREZ Viernes, 7 septiembre 2018, 18:42

El Tenerife ha conseguido reunir los elementos necesarios para jugar la idea de fútbol del entrenador, Joseba Etxeberría. Buscan ser sólidos y equilibrados pero desde una presión muy alta. Exige a los atacantes sacrificarse en el robo tras pérdida -que bien le vendría un Harper-. En la mayoría de las ocasiones utiliza un 4-2-3-1. Han hecho un equipo para competir sin más pretensiones, conscientes de la gran competencia esta temporada, pero con el objetivo mínimo del Play Off.

La jerarquía Carlos Ruiz

Es la extensión del entrenador en el campo, controla todas las facetas de la zaga y es uno de los capitanes del equipo, con permiso de Suso Santana, que esta semana sumó su partido 250 con el Tenerife.. Esta temporada, el granadino cumple su sexto año consecutiva en la isla del Teide. Esta temporada ha jugado todos los minutos en el once de Exteberria. Es fiel difusor de la idea del míster: «Lo que nos preocupa es ser un equipo sólido, y que defendamos y presionemos los once jugadores. Si lo hacemos, seremos un equipo difícil de batir», comentó Ruiz en una de sus últimas apariciones ante los medios de comunicación.

Carlos Ruíz da órdenes a sus compañeros antes de un partido. / La Liga

Claves para la presión alta Luis Milla y Acosta

El primero, hijo del ex futbolista de Barcelona y Madrid, y ex seleccionador español Sub 21, Luis Milla, ha sorprendido a los aficionados y directivos del Tenerife tras su fichaje en invierno pasado procedente del Fuenlabrada de Segunda B. Se ha vuelto un soldado habitual en la lucha de la presión alta. Ha jugado todos los minutos, 270.

Su fiel compañero es otro a tener en cuenta. El hondureño Bryan Acosta, que llega con molestias tras el Deportivo pero parece que jugará, es el centrocampista con más calidad, el hilo conductor con el gol, el primer en presionar tras el delantero. A pesar de las inconveniencias físicas presenta un gran estado de forma y con la baja de Ndiaye en el Málaga, Muñiz tendrá trabajo para apagar la luz de estos dos centrocampistas.

Luis Milla lucha un balón aéreo en el Tenerife-Deportivo de la jornada pasada. / La Liga

Potencia serbia para el gol Filip Malbašić

Es el nueve del equipo. Encadena su segunda campaña en el Tenerife tras cosechar una gran cifra de nueve goles en 37 partidos la temporada pasada. A pesar de eso, su participación siempre es controvertida. En la isla le demandan más capacidad de golpeo de cara a portería. Y ahí que fue él ha reivindicarse en la jornada dos, rescatando un punto ante el Almería con un zurdazo desde la frontal. Ahora mismo es el delantero titular y ha jugado prácticamente todos los minutos.

Filip Malbašić celebra el gol que marcó contra el Almería. / La Liga

Rescatados para la causa Nano Mesa y Naranjo

Nano Mesa, criado en la Laguna, regresa dos temporadas después al Tenerife, tras fracasar en su fichaje por el Eibar. A sus 23 años y mucho fútbol por delante, quiere retomar su carrera en su tierra. No ha comenzado muy fino la temporada pero es un jugador ágil en el área y con capacidad para golpear en una baldosa. Es un elemento peligroso.

Parecido es el caso de José Naranjo, aunque este es de Huelva y tiene 24 años. Llegó a jugar en el Recreativo de Segunda con 18 años, lo fichó el Villarreal pero no despuntó hasta llegar al Nástic. Aquella temporada, la 2015/16, le catapultó. Marcó 15 goles, y eso que es un jugador de banda. Ese curso le valió para pasar al Celta de Primera, aunque no tuvo participación ninguna y lo fichó el Genk belga para cederlo al Leganñes, fue también una campaña modesta. Esta vez, el Tenerife le ha firmado por cuatro temporadas. Máxima presión por el máximo esfuerzo de la entidad en ficharle. Está teniendo oportunidades sin éxito de momento. Es un jugador veloz por banda que juega bien por el interior.