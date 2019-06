Los jugadores creen firmemente que pasarán a la siguiente fase Ricca y Juan Carlos, en la rueda de prensa desarrollada hoy en Tesesa. / Migue Fernández «Confío a muerte en mi equipo», afirma Juan Carlos, que se ve para jugar y que desbancaría a Ricca, que comentó: «Hay que estar tranquilos y manejar los tiempos» PEDRO LUIS ALONSO Málaga Viernes, 14 junio 2019, 14:12

Los dos aspirantes al lateral izquierdo en el partido de mañana, Ricca y Juan Carlos, hablaron este mediodía en un acto con el patrocinador principal del club, Tesesa. Ambos analizaron la final de mañana (21.00 horas, Movistar Partidazo) ante el Deportivo. «Va a ser muy disputado. Los dos equipos nos estamos jugando muchísimo. Tenemos que centrarnos en nuestro trabajo, en cómo fue la primera parte (de la ida), en la que manejamos la pelota y el equipo salió muy bien posicionado. Le generamos mucho daño y hay que aprender de los errores que tuvimos que le dieron opción al Deportivo», comentó Ricca.

«Sabíamos que era un partido de 180 minutos. Confío a muerte en mi equipo y vamos a tener esa recompensa con trabajo los 90 minutos. Vienen con ventaja y esto está para darle la vuelta. Las cosas difíciles es lo que os gusta y es lo más bonito de conseguir«, declaró Juan Carlos, que considera que el choque de mañana es el más importante de su carrera, que no es precisamente corta: »Nunca he peleado por nada importante, quizás el año del Betis, que nos metimos en Europa League, pero esto es más bonito. Si logramos el objetivo va a ser la mayor alegría de nuestras vidas«.

En cuanto a las claves para la remontada al 4-2 del miércoles, Ricca comentó: «Nos estamos jugando mucho los dos equipos y estos partidos son una guerra. Tenemos que pensar en lo que tenemos que hacer nosotros. Esa es la clave. Son noventa minutos para ganar el partido y conseguir esos dos goles. Hay que estar tranquilos y manejar los tiempos».

Y Juan Carlos añadió: «Es importante tener la mente tranquila y ser positivos. Dentro de lo que fue el partido de Riazor, no es mal resultado y tenemos el factor campo ahora». Además, el madrileño, a falta de un entrenamiento, se veía capacitado para reaparecer: «Estoy bien, llevo un par de semanas con molestias en el aductor, pero estos días que he parado me han venido muy bien».

