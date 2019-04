Los jugadores del Málaga, encantados con el fútbol de los dos últimos partidos Keidi, en el partido ante el Mallorca. / Ñito Salas «Hemos hecho dos encuentros impresionantes», proclama Keidi, mientras que Cifu comentó que «las sensaciones pese al resultado no son malas» PEDRO LUIS ALONSO Málaga Domingo, 28 abril 2019, 17:41

Los jugadores malaguistas se mostraron decepcionados por la derrota ante el Mallorca (0-1) de un modo especial, porque coincidieron en que el equipo no mereció ese marcador tan adverso. «No queríamos este resultado, pero el fútbol es así. Me voy dolido por todo el equipo. Hemos hecho un esfuerzo muy grande, un trabajo extraordinario, pero al final gana el que mete más goles. Nosotros hemos llegado muchas veces, pero no hemos tenido la suerte de meter gol«, comentó Keidi, que volvió a ser ttular y como único medio centro defensivo.

Por su parte, Cifu redundó en la idea. «Estamos un poco decepcionados por el resultado. Queríamos sumar aquí de tres, en nuestro estadio, con nuestra gente, porque tenemos muchas ganas de devolverles todo el apoyo y seguir en el camino. Creo que controlamos el partido, sobre todo en la segunda parte. Llevamos el manejo del partido, sin apenas sufrir atrás, y en una jugada asilada que hicieron bien la materializaron. Nosotros no lo hicimos con la nuestra».

Keidi y Cifu se refirieron a un posible penalti a Ontiveros al comienzo del choque, en el minuto 7. El albanés fue sincero: «La verdad es que no lo vi. Si no lo ha pitado en el campo no vale de nada pensarlo ahora. Los árbitros también son humanos y pueden equivocarse». Y Cifu comentó: «Son jugadas que ocurren durante los partidos de Segunda, en las que el cuerpo arbitral no cuenta con la ayuda del VAR, es complicado para ellos. Está claro que el partido hubiera cambiado, porque se nos habría puesto de cara. Tal y como estábamos jugando, que teníamos el equipo controlado, creo que nos habríamos llevado los tres puntos. No nos podemos quedar ahí pensando en lo que podía haber sido. Este es el resultado y hay que reponerse».

Coincidencia sobre el juego

En lo que coincidieron es en el buen juego del equipo con el cambio de entrenador, pese a que los resultados no hayan llegado siempre. «Espero que en el siguiente partido nos salgan las cosas como estos dos partidos. En mi opinión hemos hecho dos encuentros impresionantes. Este último no lo hemos ganado, pero el fútbol es así. Hay que seguir. Esto no para. Quedan muchos partidos y vamos a ver a final de temporada quién está ahí arriba», dijo Keidi, y Cifu le secundó: «Estábamos y estamos con mucha confianza. Las sensaciones, pese al resultado, no son malas, creo que el equipo ha hecho un buen trabajo. Hay que pulir los detalles y la semana que viene no podemos venirnos abajo, seguimos con la cabeza arriba, con la confianza y a sacar los tres puntos».