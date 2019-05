Keidi: «En Cádiz tuvimos un 70% de posesión y el triple de faltas. ¿Esto cómo puede ser? No lo vi nunca» Keidi, en el entrenamiento de esta mañana en el Ciudad de Málaga. / Germán Pozo El malaguista se queja del arbitraje, afirma que la falta suya que origina el 1-1 no fue y considera clave superar al Oviedo el lunes: «Si ganamos se da por bueno el empate de Cádiz» PEDRO LUIS ALONSO Málaga Jueves, 9 mayo 2019, 13:35

El albanés Keidi Bare habló este mediodía en la sala de prensa del Ciudad de Málaga y se mostró molesto por el arbitraje de Gorostegui Fernández en el Ramón de Carranza. Si bien es cierto que el colegiado vasco le perdonó la expulsión en el segundo tiempo, el jugador se centró en la acción que originó el 1-1 del Cádiz, en una falta señalada a él.

«Para mí, porque lo he visto muchas veces, creo que no fue falta. El árbitro ni ve la jugada, no sé quién la vio«, sostuvo el medio centro malaguista. Incluso, cuestionó el rasero de la actuación de Gorostegui: »Contra el Cádiz tuvimos 70 por ciento de posesión y un triple de faltas, y esto no lo he visto nunca. ¿Cómo puede ser? Me sorprendió mucho, pero también los árbitros se equivocan«.

Dicho esto no puso reparos al hecho de que Víctor decidiera sustituirle con el argumento de que corría el riesgo de ser expulsado. De hecho, minutos antes hizo una falta que pudo costarle la segunda amarilla. «Entendí el cambio, por supuesto que lo entendí. El míster lo ve desde fuera y conoce a sus jugadores. Iba en beneficio del equipo. Jugar con uno menos era malo para nosotros«, dijo.

Respecto al importante duelo del lunes (21.00 horas, Gol) ante el Oviedo, dejó claro que es clave acabar con la mala racha en Martiricos (no se gana allí desde el 19 de enero): «Tenemos muchas ganas de ganar este partido, porque es muy importante para nosotros y la afición. Espero que las cosas salgan bien. Ya hace tiempo que no ganamos en casa. Creo que tenemos que trabajar bien y hay que dar el cien por cien. Si ganamos se da por bueno el empate de Cádiz, aunque es verdad que teníamos que haber sacado más puntos ahí«.Además, el jugador aplaudió la nueva forma de jugar del equipo desde la llegada de Víctor,pese a que el balance es desigual, con una victoria, un empate y una derrota: «Estamos haciendo un trabajo extraordinario. Tenemos la posesión del balón Estamos jugando bien, pero no encontramos el gol«.

Por último, no ocultó que en el vestuario se empieza a analizar el calendario de los equipos y las posibles combinaciones de resultados en este tramo final, pero aclaró: «Podemos mirar a los rivales, pero lo importante es que tenemos que ganar nosotros. Si no ganas de nada sirve lo demás«.