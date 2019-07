Keidi: «Espero que este sea nuestro año» Los jugadores, durante la sesión de trabajo de este viernes. / Josele El joven centrocampista se muestra optimista y concienciado de la necesidad de prepararse bien: «Hay que trabajar duro para llegar bien» ANTONIO GÓNGORA Estepona Viernes, 19 julio 2019, 12:28

El joven Keidi Bare se ha mostrado hoy optimista cara al futuro, pero concienciado de la necesidad de prepararse bien para buscar el deseado ascenso que no se pudo conseguir en los 'play-off'. «La verdad es que fue una pena que no estemos en Primera. Pero estoy seguro de que que todos haremos un esfuerzo para estar arriba este año. Espero que este sea nuestro año», ha dicho tras el entrenamiento matinal en la concentración entre Estepona y Benahavís.

Sobre su rol en el equipo tras ser la pasada campaña una pieza básica, el albanés lo tiene claro: «Primero tengo que entrenarme bien en esta pretemporada y luego el míster decidirá si voy a seguir haciendo lo que hice, porque lo anterior no significa nada. Si no te entrenas en pretemporada no llegas bien a los partidos. Hay que trabajar duro para llegar bien», ha explicado, mientras que entiende que aún están a tiempo en la planificación: «Hasta ahora no hay cambios, es el comienzo. Llevamos cuatro días, esto es muy largo».

Está contento por realizar la mayor parte de los entrenamientos con el balón, pero recuerda que también hacen trabajo físico. «Está muy claro que todos queremos la pelota, pero por la tarde tenemos sesión de carreras», ha señalado, a la vez que ha confesado que todos están esperando ya el arranque de la Liga: «Queda mucho, pero todo el equipo y yo tenemos ganas de empezar ya. Hay que sufrir primero en la pretemporada».

En relación a los seguidores del Málaga, que ya han retirado más de 10.000 abonos, Keidi es contundente: «Es muy buena cifra, porque nosotros necesitamos mucho a nuestra afición. Es el jugador número 12 para nosotros. Les doy las gracias porque siempre están ahí con nosotros».