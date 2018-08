Kieszek, cerca de llegar al Málaga Pawel Kieszek. / Archivo. ABC El portero polaco de 34 años no pudo ser inscrito por el Córdoba este curso por el tope salarial PEDRO LUIS ALONSO Málaga Jueves, 30 agosto 2018, 11:12

El guardameta de 34 años Pawel Kieszek está cerca de recalar en el Málaga, según ha publicado 'ABC de Córdoba'. El guardameta, considerado uno de los mejores de Segunda, no puede ser inscrito esta temporada por el Córdoba por el importante problema que sufre este club con el límite salarial.

De esta forma, el Málaga ha llegado a un acuerdo con el Córdoba para que el jugador salga libre y firme un contrato por un año, al término del cual el cuadro verdiblanco se guardaría una opción de recuperarlo. No se trataría de una cesión, lo que no puede hacer el Córdoba al no tener inscrito al guardameta.

Cabe recordar que Edu Ramos ya salió al Cádiz por idéntico motivo hace días, porque tampoco pudo ser inscrito. Kieszek ya fue rival del Málaga hace unos días en un amistoso en Marbella, saldado con un 1-0 para los malaguistas (gol de Mula). El Cordoba será rival liguero de los malaguistas el sábado 15 de septiembre.

En el Málaga Kieszek quedaría a expensas de que el club de La Rosaleda resuelva su problema con el tope salarial, ya que aún tiene a cinco jugadores sin inscribir (Lacen, Boulahroud, Haksabanovic, Dani Pacheco y Koné), lo que se confía en hacer entre hoy o mañana, límite del mercado.