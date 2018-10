Kieszek: «No soy estúpido, sé que Munir juega bien y es el número uno para nosotros» Salvador Salas El portero polaco y Gustavo Blanco, autor de los dos goles, valoraron la victoria como un trabajo de equipo y explicaron que hay que seguir trabajando MARINA RIVAS Málaga Viernes, 12 octubre 2018, 19:42

Este era uno de esos partidos que había que ganar para reivindicar la posición en la tabla. Y así lo hizo el Málaga, con Gustavo Blanco como protagonista y Kieszek en portería, supliendo la ausencia temporal de Munir. «Es importante para el equipo tener a dos o tres porteros muy buenos y todos sabemos que Munir es muy bueno. Yo no soy estúpido y sé que Munir juega bien y es el número uno para nosotros en este momento, así que yo seguiré trabajando», aseguró el meta polaco tras el encuentro.

En dos partidos, sólo ha encajado un gol. Tras el encuentro en el que debutó contra el Tenrife hoy volvió y casi detuvo un penalti, el 0-1. Aunque él no lo vio así: «Estuve más lejos de pararlo de lo que podía verse a simple vista. Creí que podría defenderlo, pero no», se sinceró, prudentemente. Una situación que alarga su alegría en la clasificación. «Esta racha es la mejor situación que podía esperar desde mi situación e 28-29 de agosto», rememoró el polaco, que además quiso felicitar al público malaguista por su reacción durante el encuentro. «Lo del público es fantástico porque sé que en España, cuando un equipo pierde, muchos aficionados de su club empiezan a decir cosas malas y aquí al contrario. Yo le pregunté a otros jugadores cómo se portaba la afición si empezábamos a perder y decían que muy bien», comentó, antes de marcharse a casa con una ampliar sonrisa.

Una euforia que no transmitía Blanco, a pesar de ser el autor de los dos goles de la remontada blanquiazul. «La victoria fue muy importante, un gran trabajo de equipo, estamos muy contentos. Los dos goles son importantes, porque si no hago el primero no hay empate», comentó a su paso por zona mixta, con la tranquilidad que le caracteriza. Muchos en la grada dudaron sobre si el primer gol se trató de una jugaba estratégica o sólo un golpe de suerte y parece que la balanza se inclina hacia la segunda opción. «La pelota iba al primer palo, pero parece que la dejaron pasar y aparecí atrás, me quedó justa y la metí», aseguró sobre la jugada en concreto.

No quiso dar mayores muestras de alegría, prefería contenerla y explicar: «Hay que seguir así, esto es muy largo, empezamos muy bien pero prefiero no decir nada todavía. Esto es fútbol». Eso sí, de quedarse con algo del partido, además de la victoria, se quedaría con el apoyo de la grada. Así lo contó el delantero. «La afición es impresionante, se merece esto y para nosotros es muy importante que nos apoyen cuando estamos en la cancha». Un apoyo que esperan recibir también en su siguiente partido, eso sí fuera de casa, contra el Elche el próximo viernes.