Kieszek, que no puede ser inscrito por el Córdoba, completará la portería del Málaga Kieszek avanza con el balón tras una parada en un duelo ante el Oviedo. / Mario Rojas El veterano guardameta polaco competirá con Munir y Andrés Prieto por el puesto, a expensas de que formalice su ficha PEDRO LUIS ALONSO Málaga Viernes, 31 agosto 2018, 00:44

El guardameta de 34 años Pawel Kieszek está cerca de recalar en el Málaga, según adelantó ayer 'ABC de Córdoba'. El veterano portero, considerado uno de los mejores de Segunda en las dos últimas campañas, no puede ser inscrito esta temporada por el Córdoba por el importante problema que sufre este club con el límite salarial.

De esta forma, el Málaga ha llegado a un acuerdo con el Córdoba para que el jugador salga libre y firme un contrato por un año, al término del cual el cuadro verdiblanco se guardaría una opción de recuperarlo. No se trataría de una cesión, lo que no puede hacer el Córdoba al no tener inscrito al guardameta polaco.

Pawel Kieszek Fecha y lugar de nacimiento. 16-4-1984, Varsovia (Polonia). Altura y peso. 1,87 m./83 kilos. Trayectoria. Polonia Varsovia (Polonia): Temporadas 2003-06 y 2006-07 (28 partidos/45 goles). Egaleo (Grecia):2005-07 (8/18). Sporting Braga (Portugal): 2007-09 y 2009-10 (11/10). Vitoria Setubal (Portugal):2008-09 y 2012-14 (63/91).Oporto (Portugal):2010-11 (1/0). Roda (Holanda): 2011-12 (25/43). Estoril (Portugal): 2014-16 (55/70). Córdoba: 2016-18 (76/108). Otros:Internacional sub-21 polaco (cinco veces).

Cabe recordar que el medio centro churrianero Edu Ramos, otro integrante de la plantilla del Córdoba, ya salió al Cádiz por idéntico motivo esta misma semana, porque tampoco pudo ser inscrito. Asimismo, Kieszek ya fue rival del Málaga hace unos días en un amistoso en el Marbella Football Center, saldado con un 1-0 para los malaguistas (gol de Mula). El Córdoba será contrincante liguero de los malaguistas muy pronto, el sábado 15 de septiembre en La Rosaleda.

A expensas de la inscripción

En el Málaga Kieszek quedaría a expensas de que el club de La Rosaleda resuelva su problema con el tope salarial, ya que aún tiene a cinco jugadores sin inscribir (Lacen, Boulahroud, Haksabanovic, Dani Pacheco y Koné), lo que se confía en hacer hoy, fecha límite en el mercado, amparado en el patrocinio de Tesesa, la salida de Rosales y la esperada fumata blanca con algún otro de los descartes (Cenk, Tighadouini, Juanpi y alguna sorpresa posible, como Recio, Iturra, Cifu o Mula).

Kieszek ha encajado la friolera de 108 goles en sus 76 partidos de Segunda, datos que guardan más relación con las carencias deportivas del cuadro verdiblanco, que sufrió por la permanencia los dos años, que por el papel de Kieszek, indiscutible. Con 34 años, ya ha jugado en su país natal y, preferentemente, Portugal (en cuatro clubes distintos), pero también en Grecia y Holanda. Con Kieszek el Málaga tendría cubiertas las ausencias de Munir, que será convocado por Marruecos para varios choques en semanas en las que la competición en Segunda no se detiene. Andrés cerrará la terna.