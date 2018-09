Kieszek seguirá en el Málaga si se asciende Salvador Salas El meta polaco, posible titular el sábado, reconoció en su presentación que «el Málaga era muy buena opción» PEDRO LUIS ALONSO Málaga Miércoles, 5 septiembre 2018, 13:16

Un gran sentido del humor. Ese es el talante que mostró este mediodía el nuevo portero malaguista, el polaco Pawel Kieszek. A sus 34 años, afrontó en un tono muy distendido su presentación oficial como nuevo integrante del equipo, que se desarrolló en la fábrica de San Miguel.

El guardameta, que podría ser titular el sábado al estar Munir con su selección, comentó: «Fue un poco complicado. Todo pasó muy rápido. Hasta el último día no sabía a donde iba, y el Málaga era muy buena opción». Admitió que los contactos llegaron algo antes: «Fue dos o tres días antes del final de la ventana. El último fue un día loco. No sabía qué iba a pasar. Nunca me tocó eso. Toda mi carrera tuve cosas preparadas antes y para mí fue distinto».

Kieszek fue cauto en relación a si cree que va a jugar el sábado: «No sé si voy a jugar. No sé nada. Competimos todos y tienes que estar preparado para jugar». Incluso, destacó la buena intervención final de Munir en Lugo: «Munir estuvo muy bien. Lo más importante es el equipo. Estoy aquí, nada más, y si puedo ayudar fantástico».

Muy distendido en su discurso, recurriendo a múltiples bromas, Kieszek sorprendió a todos con sus respuestas. Le preguntaron si su sueño era jugar en Primera con el Málaga, y contestó: «Es un sueño de todos. Estar en equipos top. Tengo 25 años más IVA... todo es posible. El objetivo es disfrutar del fútbol, estar con salud. Si puedo jugar, pues muy bien». Además, reconoció que tiene asegurado seguir si el Málaga cumple su objetivo deportivo: «Tengo una cláusula. Si el Málaga sube entonces tendré un año más. Si no, tengo el acuerdo con el Córdoba para ir».

Finalmente, bromeó con la cuestión sobre si tenía referencias del Málaga: «Tengo internet en casa». Tampoco se atrevió a asegurar si el Málaga era el mejor equipo de Segunda: «Si en la jornada 42 estamos en esa posición diría que sí. Creo que tendremos que pasar por momentos más complicados, seguro. Somos un equipo muy bueno de Segunda, eso sí».