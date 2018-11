Koné: «El empate nos sabe a derrota» Agencia LOF El delantero del Málaga se lamenta por el tanto recibido por su equipo en el último minuto ANTONIO GÓNGORA Domingo, 11 noviembre 2018, 20:19

El delantero Koné ha lamentado tras el encuentro, en declaraciones a Movistar Partidazo, que el Málaga encajara en el último minuto del choque el gol de la igualada, lo que impide a su equipo sumar un nuevo triunfo y recuperar el liderato. «El empate nos sabe a derrota. No nos deja un buen sabor de boca», ha dicho el futbolista.

En relación al penalti que le señaló el colegiado en una entrada que él realizó a Carmona dentro del aérea, el ariete ha comentado que no observó que él hiciera falta al jugador sportinguista. «Yo no noto ningún contacto, pero lo ha pitado el árbitro. Debe haber visto algo», ha declarado el futbolista, que volvió a ocupar ayer una plaza en el once titular.