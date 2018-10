Koné: «Los que jugamos poco tenemos que aprovechar nuestra oportunidad» Koné intenta superar a Kako durante el encuentro ante el Numancia del lunes. / Salvador Salas El delantero marfileño se muestra feliz por jugar de titular y ser partícipe del triunfo del Málaga frente al Numancia CARLOS CONTRERAS Málaga Miércoles, 31 octubre 2018, 00:16

El delantero del Málaga Koné ya sabe lo que es ser de titular en La Rosaleda. El lunes ofreció argumentos y demostró por qué el Málaga apostó por él para ser miembro de la plantilla que intente el ascenso a Primera. Aunque ha tenido pocos minutos esta temporada, intenta que su situación cambie. «Los que no estamos jugando mucho, como es mi caso, cuando nos llegan oportunidades como esta debemos intentar aprovecharla», comentó. Todos los futbolistas del equipo están centrados en conseguir los objetivos que se ha planteado el club. «El entrenador no creo que lo tenga complicado para poner a uno o a otro, porque todos los que estamos en la plantilla podemos jugar y hacerlo bien. Estamos muy motivados», explicó el ariete cedido por el Leganés.

Muñiz apostó por el marfileño para jugar en el ataque, junto con Blanco, y crear la dupla que le dio los dos goles al Málaga. «Lástima que haya sido por la lesión de un compañero, pero he entrado al campo para hacerlo lo mejor posible. Gracias a Dios que me ha salido todo muy bien y que hemos conseguido los tres puntos, y mantener el liderato de Segunda», argumentó. Después del último partido, fuera de casa, los jugadores afrontaban el encuentro contra el cuadro soriano con recelo. «Estamos muy contentos de volver a ganar después de la derrota en Elche. Al volver a jugar en casa, y con la ayuda de nuestra afición, hemos conseguido los tres puntos. Todos estamos satisfechos por el juego que hemos realizado», aseguró.

Koné fue el artífice de los dos pases que acabaron en la red de la portería del Numancia. «Me da igual quién marque gol. Si el equipo gana y puedo ser parte de ello, a mí me hace feliz. No necesito marcar», afirmó. Su sustitución por Ontiveros hizo que su partido acabara, pero la afición no dejó pasar el gran encuentro que realizó demostrándole su cariño gritando, casi 15.000 gargantas, su nombre. «Noté algo especial con respecto al público durante todo el partido. Yo me sentí muy bien sobre el terreno de juego. En el cambio al final escuché cómo la afición coreaba mi nombre y me emocioné. Me estaban mostrando su cariño. Agradezco mucho al público la ovación que me dieron. Para mí es muy importante tener el reconocimiento de la grada», confesó. Con respecto a la primera posición del equipo en la tabla clasificatoria, no opina. «Nosotros no miramos eso. Lo que queremos y miramos es que cada fin de semana podamos hacer nuestro partido frente al rival que toque, da igual en la posición que se encuentre. Lo más importante para nosotros es seguir sumando de tres en tres, y al final Dios dirá dónde estaremos», concluyó.