Koné, otro 'problema' para Muñiz
PACO CAÑETE
Málaga
Miércoles, 31 octubre 2018, 00:16

Al filo de las nueve de la noche del lunes, La Rosaleda fue marco de dos grandes ovaciones diferentes. Con emocionante silencio se recordó a José Gil, el profesional que se dejó la vida por ayudar a los demás. Las palmas batieron con fuerza después del minuto. Recuerdos preñados de tristeza por las inundaciones. Momentos de resignación. Sesenta segundos después atronó otra ovación. De alegría e ilusión. El Málaga marcó en la primera jugada. El ser humano vivió dos instantes que dibujan la vida. El mismo público pasó del recogimiento al júbilo. Había motivos.

Ante el Numancia, el equipo dio base para reafirmarme en lo que pienso. El once titular se viene repitiendo. Las rotaciones, para los inseguros. O para los que no pueden con la equipación. Cuando un conjunto funciona, la alineación se recita de carrerilla. Siempre ha sido así. Se dice casi de rutina. En el Málaga en esta ocasión, por lesión, Harper no salió. En su lugar actuó Koné, que estuvo tan afortunado que el público coreó su nombre. Un problema, otro agradable, para Muñiz. Koné opta a la titularidad. A Juanpi da gusto verlo con el balón en los pies, con esa facilidad que tiene para meterlo en profundidad. Y es Blanco, afortunado fichaje, el que los mete en el portal contrario. Del Numancia, dos apuntes: que tocó bien, que tejió muchas jugadas y que en el porcentaje de posesión superó al Málaga por 57 % a 43 %. ¡Ojo!, con la posesión no se ganan los partidos. Dani Pacheco terminó fundido. La verdad es que no se puede luchar tanto, sobre todo defendiendo. A veces perdemos un hombre de arriba. Creo que para los cambios tácticos al equipo le hace falta un elemento defensivo que acompañe a N'Diaye y Adrián. A Lacen le falta velocidad.

En los años 50, cuando el fútbol se profesionalizó en España, una serie de clubes, con el Real Madrid al frente, organizó el fútbol base, el formativo, las divisiones inferiores. A toda la estructura se le llamó cantera. Hasta entonces, el Atlético de Bilbao (como se le conocía entonces) era el que más jugadores sacaba con formación propia. El equipo vasco era de los más populares e importantes en España. En aquella etapa de crear secciones formativas, nació el Club Atlético Malagueño, que a lo largo de su historia ha prestado importantes servicios al Málaga. En la actualidad, a la amplia y vigente operación cantera se le llama Academia, simplemente. La organización lógicamente está sometida a los vaivenes económicos del primer equipo. En La Rosaleda nunca han faltado los conjuntos juveniles, pero sí otras estructuras de base. Recuerdo al Malagueño en Regional o Tercera, con su más brillante etapa en los 60, en los que compitió y ayudó al Club Deportivo a salir de Tercera. Decenas y decenas de jóvenes valores dieron el salto del filial al Málaga y los que llegaron a triunfar componen una cifra francamente positiva. Al principio, para fichar en el titular de La Rosaleda, era más fácil llegar de fuera que proceder del cuadro 'chanquete'. Recuerdo a uno de los primeros, Vílchez, que reunía excelentes cualidades pero se le exigió tanto que se tuvo que marchar al Betis para abrirse paso en el fútbol profesional.

Uno de los primeros que ascendió, se consagró... y rápidamente fue traspasado: Lasa. León Lasa Mújica, que no era de la tierra. Había nacido en Beasain, pero se hizo en el Atlético Malagueño. Subió al Club Deportivo Málaga y en poco tiempo el Betis pagó, y con los verdiblancos estuvo muchos años, incluso de entrenador. Más adelante han ido saliendo elementos de talla internacional, aunque el más completo por su carrera deportiva, larga e intensa, que transcurrió totalmente en el campo de Martiricos, ha sido Migueli. Batió todos los registros. El filial figura actualmente en Segunda B, en la última plaza de la tabla. A todo aficionado le gusta ganar. Pero, ¡ojo!, este filial en lo que va de temporada ha colocado a tres futbolistas en la primera formación: Harper, Hicham e Iván. Lo de promocionar jugadores, que es la primera función, está excelentemente cumplida. Por supuesto que no es agradable verlo en la cola. Ya llegarán los marcadores.