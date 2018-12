Lacen: «Hay que ponerse las pilas» EL centrocampista y el lateral Cifu explicaron que el equipo todavía está tranquilo pero pensando en volver a la racha victoriosa MARINA RIVAS Sábado, 1 diciembre 2018, 21:10

Notablemente dolidos por la derrota aunque manteniendo el positivismo en sus palabras, los jugadores del Málaga Lacen y Cifu dieron la cara por el equipo tras ceder los tres puntos en casa ante el Granada. «Sabemos dónde queremos estar y lo que queremos conseguir al final de la temporada y el equipo claro que está tocado después de la derrota. Hay que ponerse las pilas y ver las cosas de una forma positiva», asegura el centrocampista. A pesar de que acabaran con la racha positiva en casa, el malaguista defendió al conjunto: «No íbamos a ganar los 21 partidos en casa; No creo que el Málaga haya perdido la chispa, la temporada es muy larga, hay que intentar ver lo positivo: que el equipo está ahí arriba y que trabajamos todos los partidos», explicó.

Eso sí, claro en su discurso, también argumentó algunos de los aspectos que fallaron durante el juego, sobre todo tras el 0-1. «Hasta el gol el equipo ha estado ahí, pero después nos faltó claridad para elaborar mejor las jugadas y hoy no ha podido ser», se sinceró. Una falta de claridad o más bien de intensidad por parte del cuadro local. Así lo comentó: «En Segunda cualquier equipo te puede ganar, el día que no estés al cien por cien te puede ganar cualquier equipo», como pasó en Extremadura y como se vivió ante el cuadro nazarí.

«Hay que revertir la situación»

Aunque por su parte, el lateral Cifu, lo viese de otra forma: «Sabíamos que el partido lo definirían los detalles y esta vez el detalle ha ido en su favor, pero tampoco creo que hayan estado muy superiores a nosotros», aseguró. Y, a diferencia de su compañero, sí que dejó entrever que el equipo parece haberse estancado y que tiene que empezar a buscar la salida: «No se nos están dando los resultados tan bien como al inicio, la diferencia es que en estos detalles no estamos acertados, no estamos sumando, pero sabíamos que el inicio de temporada tan bueno no iba a ser eterno», aseguró el granadino. Sin más rodeos, clamó: «Hay que revertir la situación lo antes posible, sabiendo que todavía queda tiempo».

Volvió a la titularidad ante el conjunto de su tierra, aunque esta vez no con el mejor de los resultados. «Somos el mismo equipo que al principio de al temporada sumábamos de tres de tres y hay que intentar volver a esa dinámica», reitera Cifu. Una dinámica que deberán perseguir sabiendo la importancia de llegar en un buen lugar de la tabla al parón de navidad. «Está claro que queremos estar bien posicionados, por lo menos en los partidos que tenemos antes del parón, hay que estar en una buena dinámica, hay que pensar en lo que ha pasado hoy pero no estar parados, hay que pensar en volver a sumar la semana que viene», aseguró.