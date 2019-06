LÁGRIMAS EN MARTIRICOS

Nunca antes se vieron tantos niños con la camiseta del Málaga, y nunca antes se vieron tantos niños (y muchos no niños) llorando como anoche al salir de La Rosaleda. El fútbol, deporte caprichoso e injusto, le sigue debiendo una muy gorda al Málaga. La deuda la arrastramos desde Dortmund, pero en La Coruña y anoche se acrecentó. Un portero que nunca había fallado se comió tres goles, y Ontiveros estrelló tres balones en los postes entre los dos partidos. Sólo con una pequeña variación de lo dicho, ahora estaríamos esperando rival para el partido definitivo. Quedamos terceros, y hace unos años hubiésemos ascendido, pero no ahora... Quedamos terceros con un final de temporada extraordinario, y el 'Depor' se metió entre los seis primeros por la pifia del Cádiz ante el Extremadura y por un penalti que le pitaron, que no lo fue, en el penúltimo partido en su casa en el minuto 95. Sumen todo en la coctelera de los caprichos y comprenderán que no podíamos seguir adelante. Y es una pena muy grande, porque la afición demostró anoche que es de las mejores de España, que esta ciudad no se merece un equipo en Segunda. Lo peor, además, está por venir: al seguir en Segunda, lo que nos queda que pasar, salvo que al jeque le dé por poner dinero, es peor que un calvario: con una deuda importante y un presupuesto recortado, media plantilla que se nos va a ir... El Málaga, es cierto, ha superado momentos peores, pero no crean que al que se enfrenta ahora es mucho mejor que otros nefastos periodos. He visto muchos niños llorar, pero también a muchos mayores. Niños vestidos con la camiseta del Málaga, niños a los que traerlos al fútbol a sus padres o familiares les cuesta sangre, sudor y lágrimas; niños que no se merecen tener dirigentes contemplativos que ni siquiera aparecen. Málaga no puede tener un equipo en segunda porque es una ciudad de primera. Han sido muchas las lágrimas que se derramaron por Martiricos. Alguien dirá que el fútbol no las merece. Es posible, pero el Málaga sí; es un sentimiento, aunque para algunos sea sólo un puñetero pasatiempo...