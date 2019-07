LaLiga advierte a los agentes de que el Málaga no puede inscribir jugadores por el tope salarial Okazaki, el único fichaje malaguista, no se puede inscribir de momento. / Germán Pozo Sólo otros dos clubes del fútbol profesional, el Granada y Las Palmas, están en la misma situación, ya padecida el pasado verano PEDRO LUIS ALONSO Málaga Miércoles, 31 julio 2019, 22:25

Es 1 de agosto y el problema del tope salarial ya le ha estallado en las manos al Málaga, este verano antes incluso que el anterior, y sin que sea una sorpresa para la mayoría de los aficionados que siguen el día a día del club de La Rosaleda. El intento fallido de ascenso hace unos meses obliga a la entidad a moverse esta campaña con un presupuesto en torno a la mitad y con un nivel de salarios que se reduzca en la misma proporción. El problema es evidente ante la lenta planificación en cuanto a salidas y a la tendencia de Al-Thani a frenarlo casi todo.

LaLiga, en víspera de entrar en el mes de agosto, advirtió a la Asociación Española de Agentes de Futbolistas que hay tres clubes del fútbol profesional que no pueden inscribir jugadores por no cumplir la normativa. El escrito, que este ente distribuyó a sus diferentes agentes (o empresas) asociadas trascendió entre los medios de comunicación poco después. Los afectados son el Málaga y Las Palmas, dos clubes en una tesitura paralela (descendidos hace justo un año y sin poder volver a Primera por la vía rápida) y, sorprendentemente, el Granada, recién ascendido a la élite.

«Ponemos en vuestro conocimiento que la LFP nos ha informado en el día de hoy, para que os lo hagamos saber, que los clubes que a continuación indicamos (Granada, Málaga y Las Palmas) no pueden inscribir jugadores por no cumplir la norma de control económico. Cualquier variación en la situación os la haremos saber tan pronto como la conozcamos», reproduce la nota, ya de dominio público.

Las salidas de Ricca, Cecchini, Jony y Ontiveros podrían desbloquear parte del problema

Cabe recordar que el Málaga logró desprenderse de Torres, Brezancic, Lacen, Rosales y Harper, y en los dos últimos casos obteniendo dinero de traspasos y en el del venezolano liberando una ficha alta, como la del madrileño. Además, están acordadas, pero no cerradas a falta del plácet del jeque, las salidas de Jony (al Lazio), Cecchini (a la MLS norteamericana, extremo que niega la propiedad), Ricca (Brujas) y Ontiveros (Villarreal). Las dos últimas son especialmente importantes, pues el primero libera un sueldo de los más elevados, y el segundo podría ofrecer en torno a siete millones de euros en cuanto a traspaso, que enjugaría buena parte del exceso actual sobre el tope de salarios. Además, se confía en hallar destino a Juanpi y otros futbolistas, como Santos y N'Diaye (hay un interés del Getafe) que pueden tener más peso en cuanto a emolumentos.

De esta manera, mientras no se resuelva este capítulo el Málaga podría seguir fichando, pero no inscribir jugadores, problema acuciante a poco más de dos semanas para el inicio de la competición liguera (el sábado 17 de agosto en Santander). El pasado verano este problema afectó cara a la primera jornada a Dani Pacheco, Boulahroud, Haksabanovic, Koné y Lacen, que no pudieron jugar hasta cerca del cierre del mercado.

El Málaga sólo lleva un fichaje, el de Okazaki, que a día de hoy no podría competir, aunque el problema puede tener solución en los próximos días. Mientras, Las Palmas sólo ha comprado a Drolé, y el Granada, hizo efectiva la opción por Fede Vico y se hizo con Neyder Lozano, Domingos Duarte, Soldado, Yan Eteki, Yangel Herrera y Machís.

El colectivo Bandera Malaguista se manifestó por la tarde en la Plaza de la Constitución ante la delicada situación del club, pero apenas hubo dos decenas de seguidores. El equipo disputa esta tarde (19.30 horas, en 101TV y en el canal de Youtube del Málaga) en el Marbella Football Center, su tercer amistoso de pretemporada.Su rival es de Primera, el Mallorca, y las entradas se venderán a cinco euros.