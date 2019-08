Secreto de sumario LaLiga aprieta, pero no ahoga con las inscripciones Rolón, el pasado sábado en el banquillo. / ÑITO SALAS Secreto de sumario La patronal de clubes valoró el esfuerzo del club durante la semana y por eso permitió que el Málaga diera de alta a determinados jugadores SERGIO CORTÉS Miércoles, 28 agosto 2019, 00:48

Probablemente muchos aficionados se vieron sorprendidos el viernes al conocer la convocatoria de Víctor para enfrentarse a Las Palmas. Desde luego, la presencia de determinados futbolistas con fichas altas no concordaba con los mensajes mandados por el Málaga y por LaLiga respecto a las enormes dificultades del club en la inscripción de jugadores. Al menos en este aspecto se hace obligado explicar que LaLiga aprieta, pero no ahoga.

La patronal de clubes actúa con pulso firme (más que con mano dura) cuando se trata de controlar la situación económica de sus miembros. En particular, el tope salarial ha supuesto el freno necesario para que no se repitan excesos del pasado reciente, que a la postre sólo desembocan en deudas ante las administraciones públicas y, por lo tanto, ensucian la imagen del fútbol español.

Por eso, porque Javier Tebas y su equipo marcan claramente un límite que los clubes saben de sobra que no pueden superar, al final todos los dirigentes lo han aceptado como el primer mandamiento para competir. A tantos ingresos, tantos gastos. Las variables son numerosas para calcular el tope salarial, pero básicamente lo que se busca es la viabilidad de cada equipo durante el siguiente ejercicio. Y ese tope afecta a todos, incluidos los 'grandes'. Sin ir más lejos, en invierno el Barcelona tuvo que recurrir a futbolistas de perfil menor (el delantero Boateng y el central Murillo) porque no disponía de más margen para fichar.

No obstante, es cierto que en momentos puntuales LaLiga abre un poco la mano a los clubes cuando entienden que la disposición de estos a afrontar operaciones de calado para solventar la situación es la adecuada. En el caso del Málaga, ya se ha contado alguna vez en este periódico que en la temporada 2014-2015 la patronal de clubes dio el visto bueno a la inscripción de Amrabat aunque con la exigencia de que cuatro meses después, en el mercado invernal, se desprendiera de uno de sus futbolistas mejor pagados. Como se recordará, le tocó marcharse a Santa Cruz. Por aquellas fechas la entidad de Martiricos seguía 'intervenida' por Tebas y su equipo, un proceso que arrancó en el verano de 2012, cuando Al-Thani desapareció del mapa –mandó a Moayad Shatat a liquidarla, como este admitió luego– y fueron Manuel Pellegrini y los jugadores los que decidieron seguir adelante con la esperanza de que los ingresos de la Champions resolvieran el delicadísimo panorama. Entonces hubo que malvender a Cazorla y Rondón... pero también a Monreal en el mercado invernal.

Cuestión de actitud

Por eso, porque LaLiga también valora la actitud de los clubes a la hora de hacer frente a los obstáculos que debe afrontar, pudieron ser dados de alta Juanpi, Keko y Rolón la semana pasada. Habrá quien pueda pensar que los acuerdos para los traspasos de Ontiveros y Santos (al Villarreal y al Copenhague, respectivamente) y los ingresos correspondientes daban vía libre a la inscripción de tres futbolistas cuyos emolumentos rondan los tres millones y que arrastran las 'amortizaciones' correspondientes del extremo (1,25 millones) y del centrocampista argentino (800.000 euros). Ni mucho menos. Al contrario de lo que sucede con otros equipos en los que LaLiga no ha visto la disposición necesaria para resolver sus problemas, el Málaga tiene la lección más que aprendida.

Es decir, haciendo la 'cuenta de la vieja', visto lo de la semana pasada al Málaga le bastaría teóricamente con desprenderse de N'Diaye y cerrar algunas salidas de menor impacto (Mikel, Cenk o Thigadouni) para inscribir a los dos fichajes (Okazaki y José Rodríguez) y a los canteranos Iván y Cifu, y además incorporar a tres o cuatro futbolistas baratos, máxime si estos son cedidos al quedar descartados de sus equipos. Pero no es así.

En realidad el club tuvo más manga ancha para la convocatoria frente a Las Palmas de forma excepcional; es decir, sabe que debe prescindir de N'Diaye, Juanpi y Keko, como mínimo, entre la nómina de futbolistas 'caros'. De ahí, por ejemplo, que LaLiga no le permitiera inscribir a los fichajes y lo obligara a contar con jugadores que no entran en los planes de Víctor y que apenas habían participado en los compromisos de la pretemporada. En materia de inscripciones a veces LaLiga aprieta, pero no ahoga. Sólo que hay que hacer méritos... Y eso, de momento, no lo ha visto en Las Palmas, de ahí que su único fichaje, Drolé, no se pudiera vestir en La Rosaleda pese a viajar con el grupo.