LaLiga confirma al Málaga que podrá hacer al menos tres inscripciones Okazaki, en el partido amistoso de pretemporada frente al Melilla. / JOSELE Iván, Cifu y Okazaki son los principales candidatos, aunque Víctor puede seguir apurado porque Luis Hernández y Lombán están lesionados y Diego González arrastra un virus SERGIO CORTÉS Viernes, 23 agosto 2019, 01:06

El Málaga recibió ayer al fin buenas noticias: podrá hacer nuevas inscripciones tras los traspasos de Ontiveros y Santos al Villarreal y al Copenhague, respectivamente. Serán al menos tres los futbolistas que entrarán en el cupo de profesionales a disposición del entrenador blanquiazul, Víctor, cara al encuentro de mañana en La Rosaleda frente a Las Palmas (21.00 horas, Gol).

Las gestiones con LaLiga continuarán durante la jornada de hoy para conocer si es factible que ahora, ya con más margen en el tope salarial, pueda ser inscrito alguno más. Obviamente el Málaga tendrá que ajustarse a los baremos establecidos por la patronal de clubes, lo que hace impensable que puedan entrar en el listado de inscritos futbolistas con fichas altas o que están a un paso de abandonar el club. Es decir, los Rolón, Keko, Juanpi o N'Diaye.

Mula no va a ser inscrito porque sufre una lesión muscular y el técnico espera que se recupere Diego González

Visto el panorama, tampoco existen muchas combinaciones. Excluyendo a esos jugadores, quedarían tres con los que no se cuenta (Cenk, Mikel y Tighadouini), los dos fichajes (Okazaki y José Rodríguez) y tres futbolistas que pertenecían a la plantilla la pasada temporada y cuya situación contractual ha variado para este ejercicio: Cifu (por su renovación) e Iván y Mula (a los que se les va a hacer forzosamente ficha profesional al dejar de ser sub-23). Y de todos estos se elimina de antemano a Mula porque arrastra una lesión muscular que le impedirá jugar frente a Las Palmas y probablemente también la semana próxima.

Grupo mínimo

Es decir, salvo que se opte por inscribir a Mikel, es obvio que el grupo de candidatos a la inscripción es mínimo: Cifu, Iván, Okazaki y José Rodríguez. Y el director deportivo, José Luis Pérez Caminero, expresó el miércoles, en la presentación de José Rodríguez, sus dudas respecto a que LaLiga permita inscripciones de futbolistas incorporados a la entidad para esta temporada por delante de otros que ya tenían un vínculo contractual.

Por eso, y por las circunstancias –las más que probables bajas de Lombán y Luis Hernández–, parecen fijos dos defensas, Iván y Cifu, junto al delantero Okazaki. Con todo, estas inscripciones no van a evitar que Víctor se vea apurado para contar con un número alto de profesionales. Al menos, espera que se recupere Diego González, que ayer arrastraba un virus, y disponer así de siete de la semana pasada (Munir, Diego González, Juan Carlos, Boulahroud, Renato, Adrián y Dani Pacheco) más ese mínimo de tres nuevas altas. No se descarta que el técnico ni siquiera facilite hoy la convocatoria, que cite a toda la plantilla y que desvele sus planes una hora antes del encuentro.

Tras la denuncia del Racing es probable que Víctor ni siquiera pueda contar con 18 jugadores en la convocatoria

Quizá el Málaga no tenga esta semana tantos agobios a la hora de sortear el riesgo de alineación indebida, pero, salvo sorpresa, es probable que Víctor ni siquiera pueda completar la convocatoria con dieciocho efectivos. Tras la denuncia presentada por el Racing con el argumento de que entre los inscritos en el acta arbitral el pasado sábado en El Sardinero figuraban más de seis futbolistas con fichas no vinculadas al primer equipo (fueron nueve), las cuentas son sencillas: a menos que LaLiga permita más de tres inscripciones y que Diego González se recupere a tiempo (también que no surja contratiempo alguno) no podría completarse el cupo máximo permitido y se vestirían 16 o 17 futbolistas.