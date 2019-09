LaLiga insta al Málaga a rebajar gastos y reducir estructura para evitar apuros Víctor, en una imagen ayer con el masajista Torrontegui y los tres jugadores baratos incorporados el lunes, Lorenzo, Benkhemassa y Sadiku. / ÑITO SALAS Fue muy tajante con las inscripciones porque tiene dudas sobre la viabilidad y frena el fichaje de Lizoain SERGIO CORTÉS Jueves, 5 septiembre 2019, 00:52

LaLiga tiene al Málaga en el punto de mira. Las cuentas no cuadran para la patronal de clubes, que el lunes escenificó toda su presión para que el club no arriesgara un ápice en el capítulo económico. De hecho, el organismo presidido por Javier Tebas ha instado a la entidad de Martiricos a rebajar gastos y reducir estructura con el fin de evitar apuros durante el presente ejercicio. Ayer mismo frenó el fichaje del meta Lizoain, que tenía prevista su llegada a Málaga por la noche.

«Confiamos en que no haya problemas y que el Málaga salga a competir, como lo hicieron otros; si no es así, tomaríamos otras medidas». La advertencia de Tebas el 8 de julio en una conferencia en Málaga, en el marco de los cursos de verano de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), fue suficientemente elocuente para constatar que el panorama económico del club no era el más halagüeño. El presidente de LaLiga se había mostrado optimista –«venderá jugadores y resolverá sus problemas; queda tiempo»– por mucho que sepa de sobra la inacción del presidente blanquiazul, Abdullah Al-Thani. Entre otras razones, porque el propio Tebas tuvo 'intervenido' al Málaga y guió los movimientos del director general, Vicente Casado, después de que el jeque diera el paso atrás en 2012.

Hacer los deberes

Esas «otras medidas» a las que se refirió Tebas fueron puestas en marcha a finales de la semana pasada. Si en la víspera frente a Las Palmas LaLiga sí dio el visto bueno a numerosas inscripciones (en concreto, todos los jugadores con contrato con el club anterior al 1 de julio, incluidos Cenk y Tighadouini) se debió a que el Málaga había hecho los deberes con los ingresos por los traspasos de Ontiveros y Santos (al Villarreal y al Copenhague, respectivamente). Pero en las jornadas previas al encuentro en Gerona entendieron que sólo la operación para la salida de N'Diaye no bastaba para dar de alta a más jugadores. La rebaja en la masa salarial debía ser más drástica y así se les hizo saber a los dirigentes malaguistas; en particular, al interlocutor del club, Joaquín Jofre, asesor jurídico de la entidad y responsable de la gestión interna. Es decir, había que hacer los deberes.

Cuando el sábado SUR adelantó que Okazaki tenía serias dudas sobre su continuidad en el Málaga, ya en el propio club barruntaban que el japonés no podría ser inscrito el lunes (obviamente, tampoco José Rodríguez). También el agente del delantero, que, a pesar del empeño de este en quedarse, comenzó a moverlo en el mercado en la segunda parte de la semana, justo después de visitar Málaga y no ver ni mucho menos claro el futuro.

Por eso no se puede calificar de frenética la jornada del lunes en las oficinas de La Rosaleda. En realidad fue caótica y, como apuntaba el titular de este periódico esa mañana, agónica. LaLiga había reiterado durante el fin de semana que no iba a dejar inscribir a nuevos jugadores a menos que tuvieran el salario mínimo (en torno a 80.000 euros) o que el Málaga liberara masa salarial con un traspaso importante o desprendiéndose de futbolistas con fichas altas. El domingo por la noche Al-Thani, que había exigido durante el verano ser informado permanentemente por escrito de cada punto de cada negociación, sorprendió a los dirigentes al comunicarles que tenían libertad para cerrar cualquier salida de un jugador.

Ofertas casi ridículas

Pero ya era tarde. En el mercado ya se conocía la tremenda debilidad del Málaga y los tanteos de semanas anteriores por Diego González, Luis Hernández o Keko cayeron en el olvido. Las ofertas ya eran muy a la baja, tan ridículas que tampoco permitían mejorar el margen de maniobra. LaLiga no pudo ser más tajante porque, por encima de todo, quiere evitar otro 'caso Reus', sólo que el impacto de la caída de un club representativo de la quinta capital de España supondría un elevado coste de imagen para el fútbol español. En La Rosaleda saben que la patronal va a ayudar en todo lo posible para llegar al final del ejercicio, pero también que desde Madrid exigen medidas contundentes que eviten el riesgo de impagos y, como consecuencia, de que el equipo blanquiazul quede excluido de la competición.

Esas medidas pasan por rebajar gastos y reducir estructura, como ha reiterado LaLiga. Y es que en la capital de España confiaban en que esos ajustes ya estuvieran realizados porque estaban informados de que a finales de junio Jofre había preparado un paquete de acciones destinadas a ello. Efectivamente, el responsable de la gestión interna del Málaga elaboró un informe que fue remitido a Al-Thani. Sin embargo, ni este ni sus asesores lo han contemplado. Esa callada por respuesta es conocida por la patronal de clubes, que ahora vuelve a instar a la entidad de Martiricos a apretarse el cinturón.

Dejar el Ciudad de Málaga

El Málaga cuenta con una elevada cantidad de empleados si se incluyen las tiendas y otro personal auxiliar. En marzo de 2018 eran oficialmente 228 (de ellos, 88 de personal administrativo), lo que situaba al club en la novena posición del fútbol español tras Barcelona, Real Madrid, Atlético, Valencia, Sevilla, Villarreal, Betis, Athletic y Málaga. Esa cifra ha variado tras el descenso a Segunda, pero no mucho, según entiende LaLiga. En cualquier caso, el paquete de medidas planteado por Jofre contaba con varias relevantes que no afectaban a los empleados. Por ejemplo, dejar de utilizar el estadio Ciudad de Málaga y ejercitarse en las propias instalaciones de La Rosaleda (por cierto, algo a lo que se oponían los técnicos).

Conviene recordar que en el capítulo de gastos se incluye la cantidad anual asignada a los miembros del consejo de administración y que no sufrió la más mínima rebaja tras el descenso a Segunda. Abdullah Al-Thani y sus hijos Rakan, Nasser y Nayef perciben 1,4 millones. Se desconoce si en esa cifra entran los emolumentos de su hija Hamyan, que ejerce de responsable de la cantera y que además es la más asidua de los cinco a las oficinas de La Rosaleda. Asimismo, la familia propietaria adeuda al club 4,35 millones en virtud de una línea de crédito establecida desde hace cinco años.

A estas alturas, es evidente que LaLiga no se fía del Málaga vista la inacción del club presidido por Abdullah Al-Thani en estos dos meses y medio. Por eso insta a tomar medidas para evitar males mayores durante el ejercicio.