El líder y el aspirante se citan en Las Palmas Muñiz, junto a su ayudante Álvaro Reina, supervisa un entrenamiento de esta semana. / GERMÁN POZO Con el primer puesto asegurado aun en caso de derrota, el Málaga afronta su encuentro más exigente en el campo del conjunto con más potencial ofensivo de la categoría PEDRO LUIS ALONSO Málaga Domingo, 23 septiembre 2018, 00:23

Después de un Rayo-Alavés en un Vallecas con un césped pésimo o un Eibar-Leganés con un mísero gol, el duelo de esta tarde en el Estadio Gran Canaria justifica por qué la Segunda está de moda. Un Las Palmas-Málaga ofrece sobrados argumentos en el campo.El líder visita al aspirante, y la mayoría de los titulares tienen nivel de sobra para jugar en la élite.

Las Palmas - Málaga LALIGA 123 Jornada 6 Estadio Gran Canaria 18.00 horas (Movistar Partidazo) Árbitro Ocón Arráiz (Colegio Riojano)

Seguramente es el choque entre el cuadro más firme defensivamente y el mejor dotado en ataque, pues todos los jugadores de campo amarillos tienen una indudable proyección ofensiva: desde unos centrales peligrosos a balón parado (David García y Cala); unos laterales con muchos recursos en campos contrario (Lemos y De la Bella), un 'pivote' que tiene un cañón en el golpeo lejano (Timor), un llegador como Maikel Mesa, un extremo con desborde (Fidel), un medio punta clarividente como Tana, un delantero reconvertido a la banda (Rafa Mir) y un 'cazagoles' a los 37, Rubén Castro.

Enfrente un Málaga, que aunque ve puerta con cierta facilidad –totaliza ocho goles, dos menos que su rival–, destaca por su solidaridad defensiva. Hay un compromiso indudable de los diez jugadores de campo, con dos puntas que se vacían como pocos sin balón, y un equipo que se junta muy bien para defender y achica espacios adelantando la zaga. No sólo es difícil hacerle goles a este Málaga, sino también crearle ocasiones, como se ha podido comprobar en estas cinco primeras jornadas.

Sin embargo, como le gusta recalcar a Muñiz, lo sucedido hasta ahora es sólo «un bloque de la competición». Lo pasado, pasado está. El choque de esta tarde, que para nada ha de ser decisivo, sí que resulta un test muy atractivo para analizar las opciones reales de este Málaga. A día de hoy en Segunda pocos equipos están en disposición de exigir más al líder que un Las Palmas que parece haber confeccionado un proyecto con mucha cordura, entregado a un técnico experto, Manolo Jiménez, que viene de triunfar en el AEK de Atenas. Porque al margen de toda la artillería mencionada, al cuadro canario le quedan más bazas en el banquillo, como Blum (en la Bundesliga la pasada campaña) o el 'tanque' Peckart, sin citar a Momo, los lesionados Sacko yAraujo, o el sancionado Ruiz de Galarreta.

Pero este Málaga se siente tan fuerte que no se arredrará ante el escenario. Acude con muchos alicientes al estadio Gran Canaria. Desde el afán de 'vendetta' tras la cruda derrota in extremis de la pasada campaña (gol de Halilovic) hasta el reto de batir un récord liguero del club en Primera y Segunda, el de minutos imbatido. Son ya 444 y en el caso de aguantar una hora más entraría en las páginas de historia.

Desde el optimismo más extremo, el Málaga podría salir hoy aupado a siete puntos sobre el segundo de la tabla clasificatoria –lo que concedería más de dos jornadas de margen– si se da una carambola a tres bandas: su triunfo, el empate en el Mallorca-Albacete y la derrota del Granada en Riazor. En todo caso, aun perdiendo esta tarde, el liderato está a salvo, ya que el cuadro de La Rosaleda parte con cuatro puntos de colchón, y en una jornada en la que han perdido ya el Sporting (1-0 en Pamplona) y elZaragoza (0-2 del Lugo).

Si no hay sorpresas desde el banquillo, la única duda en el once está entre Dani Pacheco e Hicham para jugar en una de las bandas. Con Juan Carlos, Renato y Mula de baja, además de Haksabanovic sin contar, se reducen mucho las opciones. El marroquí ya se recuperó de una distensión muscular y el pizarreño trata de coger ritmo. Muñiz repitió lista, con la salvedad de no disponer de 'Juankar'. En lugar de veinte citó a diecinueve y hará un descarte antes de la cita. Mientras, en Las Palmas se da por seguro que Maikel Mesa se retrasará, y que Tana estará en la media punta.