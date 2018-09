Un líder de máxima fiabilidad

Estas cosas del fútbol no son como empiezan, sino como terminan, pero lo cierto es que la fiabilidad del Málaga aumenta en cada jornada. Si hace una semana pedíamos algo más de tranquilidad por aquello de que todas las victorias se habían logrado por la mínima, los hombres de Muñiz nos la regalaron ayer ante un Córdoba que no pudo nunca con un rocoso lider, que posiblemente no juega bonito, ni falta que le hace, pero que cuenta sus partidos por otras tantas victorias, y que volvió a demostrar su gran disposición y disciplina, las dos virtudes de las que adoleció la pasada temporada con los para nada bien recordados Míchel y José González, que por algo están en el banquillo del paro...

Este Málaga de Muñiz no sólo gana, sino que cada vez se nota más engranado, más armado. Los rivales tienen dificultades para 'meterle mano', y cuenta con unas individualidades insospechadas con Harper, Blanco, Hicham y Ontiveros, partícipes todos de una y otra forma en los tres goles que doblaron a los verdiblancos.

El Málaga no pasó apuros. Ni falta que le hizo. Todo le fue de cara, pero eso que parece suerte hay que buscarlo, y eso hicieron los locales, que a los 15 minutos, merced a Adrián (recuperado para felicidad blanquiazul) se adelantaba en un marcados que después Hicham y Ricca sellarían, con un segundo gol en el que la intervención de Harper volvió a dejar muestras y hechuras de una gran estrella de la pelota.

15 puntos es un bagaje que ni soñado por los más optimistas aficionados del Málaga para este comienzo de temporada. Repito, no hay nada hecho, que falta mucho, pero nada más que tenemos que retrotraernos al último ascenso, en el que las 7 victorias iniciales fueron más que suficientes para llegar a Primera gracias al colchón que nos dio.

Una gran felicidad. Otra victoria. Cinco. 15 puntos. Y lo mejor, la consolidación de jugadores como N'Daye, Blanco, Harper y compañía que nos prometen tardes de fiesta...