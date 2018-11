La máxima aspiración de cualquier equipo en una competición siempre será liderarla, ocupar la primera posición. Y en el caso del Málaga en Segunda ocurre lo mismo. Pero con matices muy destacados. El equipo blanquiazul dominó la categoría durante diez jornadas en las que encabezó la tabla, mientras que sólo estuvo fuera de los puestos de ascenso directo en una ocasión, tras la jornada 13, pero en el interior del vestuario blanquiazul relativizan todos estos datos. Entienden que da igual la plaza actual si al final de temporada se encuentran entre los dos primeros.

Apenas un par de veces, desde que existen los 'play-off' de ascenso y sólo suben los dos primeros de una forma directa, los primeros a estas alturas lo fueron también al final de temporada. Suele coincidir uno y, en algunos casos, ninguno. De ahí que ocupar el liderato no inquieta ni preocupa lo más mínimo en el Málaga. Se puede considerar, incluso, que la primera plaza desgasta y te coloca en el punto de mira, salvo que seas capaz de escaparte y dominar por completo la competición.

Estar a un punto del Alcorcón, líder en este momento, se puede considerar una muy buena situación, sobre todo tras las dos accidentadas salidas del equipo de Juan Ramón Muñiz a El Sadar, donde el árbitro desquició al equipo con su pésima actuación, y El Molinón, donde acudió el once de Martiricos en cuadro por las secuelas, las consecuencias del encuentro anterior. Aún así, con el triunfo contra el Nástic todo sigue muy parecido y el Málaga está en plaza de ascenso directo...

La plantilla y el cuerpo técnico trabajan centrados sólo en el siguiente encuentro. El objetivo es semanal, y no sólo es pura teoría, ya que todos tienen interiorizado que la competición es muy larga y no sirve de mucho destacar ahora más allá de estar en la zona más alta de la tabla. Muñiz ha conseguido que nadie piense ahora en el ascenso, ya que es demasiado pronto. El liderato o la segunda plaza será ya una obsesión en la recta final del campeonato. Ahora toca no descuidarse en ningún momento...