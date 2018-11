Lombán: «No debemos mirar la clasificación; estamos donde hay que estar siempre» El central del Málaga entiende que los objetivos del equipo a estas alturas deben ser «a corto plazo» ANTONIO GÓNGORA Miércoles, 14 noviembre 2018, 14:05

El central del Málaga Lombán, que disputó su primer partido como titular en El Molinón, coincide con el resto de sus compañeros y con el propio Juan Ramón Muñiz en que habrá que esperar para más adelante para pesar directamente en los objetivos finales, por lo que ahora ni siquiera hay que darle muchas vueltas a la plaza que ocupa el equipo en la tabla. «Sinceramente, no creo que debamos mirar la clasificación, estamos en la parte alta de la tabla, que es donde hay estar siempre. Al ser una liga tan complicada, tenemos que competir al máximo en cada partido», ha declarado.

«Es un Liga con una historia reciente importante. Una Liga de equipos poderosos, y el Málaga es uno de ellos. Creo que el objetivo debe ser a corto plazo. Nosotros, en el interior, debemos pensar en un objetivo a coto plazo y no diferenciar rivales. Por eso esta Liga es tan competitiva y disputada a la vez», ha insistido el defensa malaguista.

Lombán, que jugó algunos minutos en Pamplona y, por la lesión de Luis Hernández, ocupó una plaza en el once inicial en Gijón, se ha mostrado satisfecho con su trabajo individual. «La verdad es que me encontré bien. Para ser un partido intenso, estuve físicamente bien. En verano me preparé por mi cuenta, y luego intento mantener la forma en los entrenamientos. Eso es fundamental para los partidos, aunque competir es diferente y siempre tienes margen de mejora», ha destacado, a la vez que ha confesado que está luchando por seguir en el once: «Con opciones me veo porque estoy disponible. Al final es la decisión del entrenador. Lo que puedo hacer es ponérselo difícil».

Asimismo, ha subrayado que los dos partidos anteriores le han dejado un sabor agridulce, ya que entiende que el Málaga estuvo a un buen nivel. «En un partido pasan muchas cosas, rebotes, fallos... Creo que se hizo un gran partido en un estadio complicado. No nos podemos conformar con un punto, porque somos el Málaga, pero estamos pendientes ya del siguiente encuentro para buscar el triunfo», ha explicado sobre el choque de El Molinón.

También han analizado el cambio en la dinámica tras haber recibido varios tantos el equipo en los últimos encuentros. «Lo de los goles encajados es circunstancial, son rachas. En los partidos suceden cosas que no dependen de nosotros mismos; queremos encajar los menos goles posibles. En un futuro cercano en casa veremos a ese Málaga sólido, con la portería a cero», ha indicado.

El central, por último, ha hablado de las claves para buscar la final. «Perder o empatar nunca viene bien. Si fuera por la afición ascenderíamos de calle. Vamos a competir. Nadie ha dicho que no vayamos a sudar. Si tenemos humildad y sacrificio hasta el final, podemos luchar por los objetivos», ha comentado.