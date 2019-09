Lombán: «A medida que pasen los días seremos mejor equipo» Lombán, en un entrenamiento reciente. / Migue Fernández El central del Málaga se muestra optimista pese a la dos derrotas recientes y afirma que «estamos convencidos del trabajo que estamos haciendo y del equipo que somos» PEDRO LUIS ALONSO Málaga Miércoles, 11 septiembre 2019, 12:33

Uno de los jugadores más veteranos de la plantilla, el central Lombán, se ha referido al arranque liguero del equipo, en unas declaraciones efectuadas a la página web oficial del club. El asturiano, se mostró ávido de volver a competir ya el sábado (16.00 horas) en Anduva, ante el Mirandés. «Estoy con ganas de que llegue el partido después de la última derrota. Normalmente, cuando tienes un resultado que es negativo tienes ganas de arreglarlo en el siguiente, y tenemos ganas de que llegue sabiendo que es un campo difícil», dijo.

Lombán desconfió del Mirandés, pese a ser el tercer tope salarial más bajo de Segunda y a su objetico claro de luchar por la permanencia: «Es un gran equipo, y encima viene de un resultado positivo (un 2-1 al Oviedo). Vendrán con confianza, pero nosotros estamos convencidos del equipo que tenemos, del trabajo que estamos haciendo y, lógicamente, a medida que vayan avanzando los días nos iremos compactando más y siendo mejor equipo».

Además, el jugador restó hierro a las dos derrotas consecutivas sufridas (en Montilivi ante el Girona y el sábado, contra el Almería, sendos 1-0: «Bueno, al final esto es la categoría. Hay mucha igualdad, cualquier detalle puede decidir un partido. Si que es verdad que estamos convencidos del trabajo que estamos haciendo y del equipo que somos. Tenemos confianza en nosotros y estamos con ganas de que llegue el partido para conseguir un resultado positivo».

En el plano personal después de superar una lesión en una rodilla, sufrida en la primera jornada, como recaída de unas molestias que le pararon un tiempo en la pretemporada, comentó: «Me siento bien. Ya el año pasado me sentía bien. Lógicamente no disfruté de los minutos que me hubiera gustado, pero año nuevo expectativas e ilusiones nuevas. Tenemos una plantilla corta, pero con los jugadores suficientes y con una calidad que nos va a permitir competir cualquier partido».