Lombán: «No sabemos cuál es el método para ascender, pero debemos creer en la persona que está al mando» Lombán, en el entrenamiento de esta mañana en el Ciudad de Málaga. / Germán Pozo El central malaguista, una de las sorpresas del nuevo técnico, admitió el buen rendimiento colectivo en Alcorcón, pero consideró que hay que partir de cero de nuevo ante el Mallorca PEDRO LUIS ALONSO Málaga Lunes, 22 abril 2019, 13:11

Uno de los protagonistas en el triunfo del Málaga en Alcorcón (1-4) fue David Lombán, que llevaba muchas semanas sin jugar y fue una sorpresa en el primer once inicial decidido por Víctor Sánchez del Amo. El asturiano compareció este mediodía en la sala de prensa del Ciudad de Málaga y analizó la estupenda actuación del equipo.

«Cuando se juntan las buenas sensaciones y el resultado se viene uno contento a casa, con el trabajo bien hecho», dijo. «El equipo estuvo durante 94 minutos con muchas concentración y sin relajarse en ningún momento del partido. Con el penalti estuvieron muy cerca en el partido (1-2), pero en la segunda parte salimos igual de concentrados y metidos».

Lombán no tuvo grandes argumentos para justificar el cambio de imagen del Málaga, que coincide con la modificación en la dirección técnica desde el banquillo. «El fútbol es impredecible. Es verdad que hemos ganado con un resultado muy abultado, pero tampoco hemos hecho aún lo del principio de temporada, una racha de victorias (cinco) que nos ha llevado a lo de ahora No hay que entrar en comparaciones«.

Para el central el objetivo del ascenso directo sigue vivo, a pesar de que el Albacete y el Granada, segundo y tercero, respectivamente, aventajan en seis puntos al Málaga, el último de ellos incluso con el 'goal average' a favor en caso de empate. «. Esa ambición la hemos tenido desde el principio«.

El defensa malaguista no entro tampoco en concretar qué modificaciones tácticas ha implementado Víctor. Simplemente, comentó: «Es evidente que ha habido un cambio en la dirección del equipo. Cada entrenador tiene una idea. La virtud del equipo es que ha cogido rápido los mecanismos. Y a raíz de esto aclaró también que había fe en la filosofía de Muñiz en el vestuario: «Creíamos en él y salió gente a confirmarlo. Siempre se ha demostrado. No se puede reprochar a este equipo falta de actitud en ningún partido. No se ha bajado del sexto puesto en toda la temporada».

Lombán también se refirió a la baza a favor del Málaga en el calendario, ya que tiene ganado uno de los siete partidos restantes, el duelo pendiente ante el Reus: «Eso es una ventaja respecto a los que no tienen ese calendario. Si lo miras bien cada rival es de la misma dificultad. Ya veremos dónde pierden los equipos los puntos. El Oviedo perdió dos ayer ante el Córdoba. Debemos afrontar los demás partidos con la misma mentalidad. Tenemos que olvidarnos ya del resultado en Alcorcón, no recrearnos, ser autocríticos. Si nos acomodamos y miramos hacia atrás seguramente nos perjudicará, «.

Finalmente, sobre sus sensaciones personales en su vuelta al once, fue humilde: «Fueron muy buenas. Lógicamente, acompañó el resultado. Cuando el rendimiento colectivo es bueno las sensaciones individuales son buenas. «. Además, reconoció que Víctor no le desveló que iba a ser titular hasta poco antes del partido, en la charla previa final.