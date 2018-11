Lombán: «En Segunda no hay favoritos, ni presupuestos ni nada» El central avilesino Lombán, en un entrenamiento del equipo. / Salvador Salas El central asturiano afronta el sábado un derbi especial, ya que jugó en el Granada las temporadas 2015-2016 y 2016-2017 en Primera PEDRO LUIS ALONSO y A. NAVARRO Málaga Jueves, 29 noviembre 2018, 00:40

El central malaguista David Lombán (Avilés, 1987) fue el último fichaje de la temporada y afronta el sábado un duelo especial, ya que se mide a uno de sus exequipos, el Granada, en el que jugó en las temporadas 2015-16 y 2016-17 en Primera y sufrió su último descenso. El asturiano, que debutó en Pamplona con su actual equipo en un momento crítico y fue premiado en Gijón como titular, ha dejado de jugar de nuevo y sigue peleando en el día a día por ganar minutos.

-¿Cómo está siendo su adaptación en estos meses en el Málaga?

-Está siendo muy buena. Primero porque ya conocía a gente dentro del vestuario y el grupo que existe sólo me ha dado facilidades a la hora de adaptarme. Estos primeros meses han sido muy fáciles y me siento completamente adaptado.

-¿Cree que el Málaga está en el buen camino, a pesar de alguna de sus últimas actuaciones?

–En el buen camino estamos, porque nos encontramos en el pelotón de cuatro equipos que estamos en menos de un punto y la clasificación en lo que va de temporada es buena. Vamos a intentar mantenerlo hasta marzo y abril, que es el final de temporada y, si en esos meses estamos en una buena posición, podremos aspirar a lo máximo.

«Estamos en el buen camino; a veces miramos los deméritos nuestros y no los méritos rivales»

-¿Qué análisis cabe hacer del diferente rendimiento en casa y fuera, con el pleno de puntos en La Rosaleda y sólo dos de los últimos dieciocho en las salidas?

-Es la categoría. A veces miramos los deméritos nuestros, pero también hay que mirar los méritos que tienen los rivales. En Segunda ganar fuera no es fácil, porque los demás equipos saben que gran parte de sus aspiraciones pasan por vencer en su campo, así que lograr puntos fuera es difícil siempre.

-Los cuatro defensas que formaron en el último partido tienen 24 años o menos. ¿Puede pecar el equipo de inexperiencia en la zaga?

- No sé, eso es algo que habría que preguntarle al entrenador, que haga el análisis y tome las decisiones que estime oportuno. Yo lo que hago es entrenarme para que cuando me necesite pueda disponer de mí, pero una conclusión más allá de eso no la tengo.

«Somos el Málaga, estamos en Segunda y ningún jugador de este equipo es imprescindible»

-¿Por qué es tan cauto el vestuario malaguista y su entrenador a la hora de hablar de las expectativas de ascenso?

- Creo que es consciente de la dificultad que tiene la categoría, de lo larga que es, de las rachas que atraviesan los equipos... A pesar de ser un equipo recién descendido hay mucha juventud, con gente que debuta en la categoría y al final el objetivo último es competir en cada partido como lo estamos haciendo.

«El entorno era muy bueno, pero a nivel de resultados no salió como a todos nos hubiese gustado»

-¿Preocupa la racha de lesiones, incluso de jugadores clave? Primero Luis Hernández y, luego, Koné y Adrián.

–Creo que hay una plantilla lo suficientemente amplia y de nivel como para que no se noten las bajas. Somos el Málaga, estamos en Segunda y ningún jugador de este equipo es imprescindible. Somos sustituibles ,y el que salga seguro que lo puede hacer bien.

-En lo personal, por ahora no está disfrutando de mucha continuidad en las alineaciones. ¿Qué cree que le está faltando para convencer al entrenador?

-Llegué en septiembre, una vez finalizado el mercado. Venía en unas condiciones físicas por las que no me encontraba mal, aunque siempre se requiere un periodo de adaptación. A día de hoy me encuentro bien pero decide el entrenador. Somos 24 o 25 en la plantilla y es el entrenador el que dispone de nosotros y el que toma las decisiones.

-Ya ha transcurrido un año largo desde que dejó el Granada en el verano de 2017, ¿qué recuerdos guarda de esa etapa?

-Un poco contradictorios, porque todo lo que rodeaba al club, al entorno y a los compañeros era muy bueno, pero a nivel de resultados no salió como a todos nos gustaría. Sigo conservando grandes amigos dentro del club y grandes recuerdos de aquella ciudad.

«Como hay tanta igualdad, la diferencia la marca la intensidad. Si estamos a nuestro nivel ganaremos»

-La temporada 2016-17 fue muy dura para el Granada por los malos resultados y el descenso a Segunda. Desde dentro del vestuario, ¿en qué momento se dieron cuenta de que ya no había que nada que hacer para salvar la categoría?

- Fue duro para todos, no solamente para la afición, que lógicamente también, porque es la que más lo vive. Yo también tuve momentos buenos y malos dentro del club.Desde un principio, para mi forma de entender las cosas, se tomaron unas decisiones que no fueron positivas para el club porque había jugadores muy importantes que habían rendido en Primera a buen nivel y se les dio la carta de libertad. Ya no quiero hablar de eso, es el pasado y de todo se aprende y todo se corrige, pero es una lástima que un club como el Granada esté pagando aquel año que tanto perjudicó . Por suerte ahora mismo se está viviendo una estabilidad que todo el mundo buscaba.

-¿Cómo ve al rival del sábado?

-Lógicamente sigues a todos los equipos donde has jugado. En Segunda todos peleamos por el ascenso y todos intentamos evitar el descenso. Aquí no hay favoritos ni presupuestos ni nada. Una de las cosas a destacar de esta categoría es la igualdad, y no me extraña. Por lo que sé y por lo que me ha llegado se están tomando buenas decisiones, y eso al final se ve reflejado en el campo.

-En el curso que menos expectativas se han generado es en el que mejor están saliendo las cosas. ¿Le extraña este hecho?

- No. Yo viví la época de Primera y el objetivo era mantenernos. La afición es un patrimonio importante que tiene ese club y siempre van a exigir lo máximo. No sé lo que habrán trasladado desde el club a la afición, pero creo que por jugadores y por su historia muy muy reciente el Granada tiene que aspirar a ascender

-¿Dónde cree que puede estar la clave del derbi del sábado?

- Creo que en casa nos estamos encontrando bien. Los resultados nos están acompañando y eso nos hace tener confianza. La gente nos apoya mucho en los partidos y eso es muy importante. Como hay tanta igualdad, la diferencia la marca la intensidad ,así que nosotros esperamos estar a nuestro nivel para conseguir la victoria.

-Sin VAR, ¿está viendo muchas decisiones polémicas arbitrales esta campaña en Segunda?

-No sé. Yo me centro en las que ha vivido el Málaga. Al final en una temporada tan larga todos somos beneficiados y perjudicados, así que los árbitros unas veces te dan y otras te quitan.