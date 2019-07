Lombán: «Estamos en una situación delicada; aunque no queramos tendrán que salir jugadores» Lombán y Luis, en un entrenamiento del Málaga en la concentración. / SUR El central cree que el club resolverá la planificación, pero asegura: «Para la estabilidad de todos, que se cierre la plantilla cuanto antes» ANTONIO GÓNGORA Lunes, 22 julio 2019, 00:26

La paralización de la planificación del Málaga se ha introducido ya en el vestuario del primer equipo, donde comentan este asunto, aunque siguen pensando en que se reaccionará a tiempo y se confeccionará un equipo competitivo. El central Lombán habla de este tema con claridad en una entrevista a este periódico. Cree que tendrán que salir jugadores y pide que se cierre la plantilla cuanto antes, lo que redundará en la estabilidad del club en un momento delicado.

¿Sigue pensando en lo ocurrido en la anterior temporada o se centra ya sólo en esta?

No hay tiempo de ponerte a pensar mucho. Hay que avanzar e intentar que la conciencia siempre esté tranquila. Llegué tarde y la situación deportiva fue difícil para mí. No tuve la continuidad que todo jugador necesita y quiere. Pero ahora tenemos una temporada nueva, ilusiones nuevas y objetivos nuevos. Vamos a ver cómo va. Mi motivación sigue igual y estoy igual de encantado de estar en este club.

«Acabé 'tocado' y entonces me he dedicado a trabajar y llegar de la mejor manera» Vacaciones

¿Se plantea algún objetivo personal para la temporada?

El individual es jugar y el colectivo, conseguir los objetivos. Tengo que buscar estar siempre disponible, que las lesiones me respeten y luego aportar lo máximo. Lo mejor es jugar, como todos queremos.

En el vestuario existía cierta seguridad en conseguir el ascenso. ¿Qué pasó al final?

La expectativas a nivel grupal de la afición por ser uno de los presupuestos altos en gran parte se cumplieron por competir hasta el final, aunque el objetivo era el ascenso directo. Una vez que no se consiguió, porque en Segunda influye menos el aspecto económico, los 'play-off' pienso que son una lotería, porque cualquier error te afecta mucho más. Ahí estás ya casi en manos de la fortuna.

Ahora todo parece más difícil. La planificación está paralizada... ¿De esto se habla en el vestuario?

Sí. Existe esa incertidumbre, esas dudas de lo que rodea al club, de la situación que vamos a vivir. Sí que hemos hablado y tenemos claro que, desde nuestra posición, debemos aportar la máxima profesionalidad. Luego ya no sabemos qué plantilla tendremos. Pero es verdad que, cuanto antes se hagan las cosas y todo se acelere, mejor. Para la estabilidad de todos, que se cierre la plantilla cuanto antes.

El Málaga dispondrá de menos dinero y habrá rivales más fuertes en este capítulo. ¿Pese a todo no cambia el objetivo, no?

Por suerte o por desgracia, el lado económico no es lo que más influye en esta categoría. Estamos en una situación delicada, porque, aunque no queramos, tendrán que salir jugadores. Por mucho que nos duela, habrá movimientos de entradas y de salidas. Una vez resuelto esto vamos a ver dónde nos posicionamos. A nivel del objetivo colectivo, claro que queremos pelear por el ascenso, porque creemos que el Málaga, por la grandeza de esta entidad, donde debe estar es en Primera. La exigencia de este club es luchar por el ascenso.

¿Ve candidatos claros al ascenso? ¿Qué equipos son más fuertes?

A mí me gusta el fútbol y me voy enterando cómo van los fichajes en Primera, en Segunda, en el extranjero… Pero no me preocupan ahora las plantillas que estén creando los rivales. Me interesa un poco más que se aclare aquí el futuro y que se solucionen las cosas para todos. Al comienzo de temporada veremos a qué nivel estamos y cómo van a estar los rivales…

Parecía que con Víctor los entrenamientos iban a ser casi siempre con balón, pero las palizas físicas llegaron al final…

Estamos en una época de sufrimiento, de que las piernas se adapten al trabajo y de llegar lo mejor posible a los partidos.

¿Conocía esta zona y los campos de Football Impact?

La pasada temporada llegué tarde y no estuve aquí, pero veo que este lugar está perfecto, es todo ejemplar. Y también te permite jugar partidos contra otros equipos.

El principal problema quizás esté en que la preparación va a ser de menos de un mes...

Hay tiempo suficiente. Vamos a empezar pronto con los partidos, que te dan ese plus para competir. Aparte de que acabamos tarde y que también hemos empezado algo después por el descanso que se necesita… Necesitamos que se clarifique todo.

Y la afición nunca da la espalda...

Es algo bonito. Lo puedo decir, porque se lo comenté a mi familia y a mi gente más cercana: lo que viví en La Rosaleda no lo había vivido en mi vida, desde que llevo jugando al fútbol, que por suerte son bastantes años. Y ojalá que se pueda mantener esa comunión de plantilla y afición durante toda la temporada, vengan buenas o vengan malas, porque creo que una de las cosas buenas de la afición del Málaga es que tiene mucho sentimiento por un escudo y un club. Nosotros vamos y venimos, pero los seguidores están siempre ahí.

¿Estuvo muy lejos de vacaciones?

Me gusta tener experiencias y conocer mundo, porque creo que abre la mente, pero la temporada anterior la acabé 'tocado' y entonces en las vacaciones me he dedicado a trabajar para llegar de la mejor manera posible. Ya estoy con el grupo.