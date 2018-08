En Lugo, el partidazo

Por méritos acumulados en la campaña anterior, el Barcelona y el Sevilla abrieron la temporada oficial 2018-19. Y como casi siempre, el equipo azulgrana se alzó vencedor cuando el equipo andaluz lo tuvo en bandeja en el minuto 90. Y aunque la competencia se aleja en el espacio, hagamos mención de que Messi no marcó y sí lo hizo Cristiano Ronaldo vestido de blanquinegro en suelo italiano. Hasta aquí lo más sobresaliente en el primer domingo de fútbol en serio; ahora la atención se centrará en lo que ocurra mañana en ese Madrid-Atlético de la Supercopa europea. Mientras tanto, los equipos siguen apurando las horas para el cierre de sus plantillas, que unos hacen por necesidad y otros por mero trámite o por aquello de no ser menos. Con el fichaje de Courtois y Keylor Navas en la portería, el Real Madrid se crea su primer problema y, a nivel nacional, las tertulias ya tienen debate, de momento, para lo que queda de año. No es el caso del Málaga que, entre los rezagados, anda un poco contrarreloj tratando de buscar ese jugador capaz de marcar goles de cuando en cuando, que no es demasiado pedir. Hay que reconocer que tanto Caminero como Muñiz se están empleando a fondo para acertar con el tipo de jugador que se necesita en Segunda División. La cuestión es acertar.

A falta de cinco días para el comienzo de la Liga, el Málaga debe estar a punto para lograr su primer resultado positivo, en Lugo. El hecho de que hasta el último momento fuera un aspirante al ascenso anticipa ya que el partido no va a ser fácil. Estoy por asegurar que López Muñiz saldrá con la idea de mantener la portería a cero, visto que marcar goles es una dura tarea que se presume larga. En cualquier caso, y de salida, debemos mantener la esperanza de que, esta temporada, las cosas rodarán de otra manera. La televisión le otorga ya al Málaga la condición de equipo importante. Lo delata el hecho de que se verá en el canal Movistar Partidazo , el reservado a los encuentros de mayor trascendencia. Ojalá acierten.