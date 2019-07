Luis Hernández, otra vía abierta en el mercado para cuadrar las cuentas Luis Hernández se dispone a coger el balón para sacar de banda. / SALVADOR SALAS También se busca salida al central, que tiene una elevada ficha y está al tanto de las intenciones del Málaga SERGIO CORTÉS Sábado, 13 julio 2019, 23:40

En el Málaga apenas se producen movimientos. En algunos casos, porque el presidente del club, Abdullah Al-Thani, no da el necesario visto bueno (como ocurre con la marcha de Jony al Lazio); en otros, porque la situación económica es tan compleja que no es fácil encontrar el desenlace deseado. Que los dirigentes están ansiosos por encontrar salida a los jugadores más costosos de la plantilla es una obviedad, porque no queda otra para ajustarse a un tope salarial que esta temporada apenas superará los diez millones. Y en esa tesitura se encuentra, por ejemplo, Luis Hernández, que es otra de las vías abiertas en el mercado para cuadrar las cuentas.

Después del acuerdo pactado para la marcha de Torres (posteriormente convertida por el jugador en retirada definitiva del fútbol profesional), el Málaga anda enfrascado en apañárselas para conseguir entre ingresos y salidas una cifra que debe superar los veinte millones. Porque todo computa para el listón salarial que va a fijar LaLiga. Y conviene recordar que tiene por delante apenas un mes, porque de lo contrario podría repetirse lo vivido el verano pasado, cuando cinco jugadores no pudieron ser inscritos en las dos primeras jornadas del campeonato.

N'Diaye, un grave problema

El club se encuentra con el grave problema de que sí le pertenece N'Diaye, algo que por otro lado siempre se había descartado en La Rosaleda y en Villarreal si el Málaga no lograba el ascenso a Primera. No obstante, más o menos se trata de una 'situación controlada' y existe plena convicción en que el senegalés recalará a comienzos de agosto en el Getafe o en un club inglés.

El madrileño quiere seguir y aspira a ser uno de los capitanes, pero entiende que el club necesita traspasarlo o al menos ahorrarse su ficha

En ese grupo de fichas altas también se encuentran los tres futbolistas que no vieron reducidos sus emolumentos por el descenso a Segunda, Juanpi y los uruguayos Santos y Ricca, si bien estos dos últimos cuentan con una cláusula liberatoria para marcharse cedidos a un conjunto de la máxima categoría de cualquier país siempre que este se haga cargo del salario. Por lo tanto, el caso más grave corresponde al '10' venezolano y al que se le atisban pocas salidas. La prioridad para el Málaga es librarse como sea de la cantidad aproximada de 1,7 millones que deberá percibir esta temporada el medio punta, así que a estas alturas, y viendo el flojo rendimiento del futbolista las tres últimas temporadas, pensar en un ingreso por un traspaso se ha convertido casi en una utopía. Porque además, y este es otro detalle de la pésima gestión realizada hace dos años, los clubes de la zona media y baja de Primera no pagan ni por asomo unas cifras tan elevadas.

Algo parecido sucede con Luis Hernández, un futbolista con buen cartel en el mercado al que, sin embargo, tampoco es fácil encontrarle acomodo. El último contrato del jugador, firmado en la etapa de Francesc Arnau en la dirección deportiva, supuso un incremento notable en los emolumentos del zaguero. Fue encima una operación que el club no hizo oficial por aquellas fechas, obviamente porque la mala marcha del equipo lo desaconsejaba.

Mejora en la ficha

Pero Luis Hernández está en el mercado. Se trata, no cabe duda, de una decisión obligada para el club. Más allá de que se le considera un futbolista valioso pesa la necesidad de verse liberados de otra ficha muy alta. Porque además conviene recordar que cuando en otoño de 2017 se produjo esa mejora en la ficha del futbolista también se incluyó una cláusula por la que, al contrario que la mayoría de los futbolistas, la cantidad no se veía rebajada a la mitad en caso de descenso a Segunda, sino en un 30 por ciento. Para agravar aún más la situación, ese incremento fijado para la temporada 2017-2018 no se produjo en ese ejercicio, sino en el siguiente, por lo que el madrileño percibió la pasada campaña, ya en la categoría de 'plata', unos emolumentos que estuvieron más cerca del ciento por ciento que del referido 70 % que teóricamente le correspondía.

En otoño de 2017 Luis Hernández vio mejorada su ficha, que sólo se reduce en un 30 % en Segunda

A Luis Hernández no le importa quedarse en Segunda otro año más. Incluso, aspira a ser uno de los capitanes de la plantilla, galones que algunos miembros del vestuario creían que iba a tener la pasada temporada. Entonces, el entonces entrenador, Juan Ramón Muñiz, se decantó por Ricca, Adrián y Lacen, por este orden. El madrileño, futbolista de indudable personalidad, mantiene ahora esa aspiración, aunque es consciente de que, si se dan las circunstancias, tendrá que salir obligatoriamente este verano.

Necesidad

Luis Hernández sabe que está en el mercado y que el Málaga necesita que salga. Y entiende la postura del club porque está al tanto de las apreturas económicas derivadas del frustrado ascenso a Primera. Estas fuerzan al club a buscar un traspaso o al menos a cerrar una cesión que le permita ahorrarse la ficha del central. De momento el principal obstáculo se centra en que a determinados equipos que pudieran estar interesados en el madrileño les parece muy elevado el salario que tiene en la entidad de Martiricos.

Ricca y Santos pueden irse gratis y el caso de N'Diaye está 'controlado', pero el central y Juanpi son dos obstáculos serios

De este modo, el Málaga está por ahora atado de pies y manos. Mientras no consiga desprenderse de ciertos sueldos –más, si cabe, tras el claro mensaje lanzado el lunes por el presidente de LaLiga, Javier Tebas, en su ponencia dentro de los Cursos de verano de la Universidad Internacional de Andalucía–, es a toda luces inviable dar la bienvenida a cualquier incorporación. Primero toca aligerar la nómina de la primera plantilla en más de veinte millones y sacar a Luis Hernández, como sucede con Juanpi y N'Diaye, es la gran prioridad.