Luis Hernández: «Yo sí esperaba este comienzo en cuanto al nivel de competir» 01:24 Luis Hernández conversa con este periódico en las gradas del estadio Ciudad de Málaga. / Foto: Germán Pozo | Vídeo: Pedro J. Quero El central, convertido en líder de la zaga, destaca que el equipo «es capaz de adaptarse dentro de cada partido a cualquier situación» PEDRO LUIS ALONSO Málaga Jueves, 18 octubre 2018, 00:46

Luis Hernández (Madrid, 1989) lleva igual de tatuado su brazo derecho, calza la misma talla de zapatillas y comparte la misma familia que hace un año. Luis Hernández sigue siendo Luis Hernández, pero hay quien cree que es otro futbolista a tenor de su respuesta en el campo. Nada que ver con la anterior temporada y sí mucho más parecido a sus primeros meses en Málaga, tras llegar en enero de 2017 procedente del Leicester. El defensa analiza sin sacar pecho el fenomenal arranque liguero del equipo en su aterrizaje en Segunda, en una conversación muy franca con este periódico.

–¿Se esperaba, siendo sincero, este comienzo arrollador del equipo, líder con siete victorias, un empate y una sola derrota?

–Esperaba el comienzo regular del equipo, porque desde la llegada del míster, en los primeros entrenamientos de pretemporada, acompañados de los amistosos de preparación, la sensación fue siempre la misma. Como ahora en el arranque de la Liga, el equipo ha mantenido siempre una línea muy regular. Casi todos los partidos han sido iguales. El Málaga ha competido bien. Ha sido capaz de crear ocasiones, nos hacen pocas… Sí que esperaba este comienzo en cuanto al nivel de competir. Los resultados son los que lo marcan todo en el fútbol y nos están acompañando. Ojalá sigamos así.

–Había un poco de temor, al llegar varios jugadores a última hora, como Blanco, y ser necesario un periodo de acoplamiento…

–Sí, y Alfred (N'Diaye), que es un jugador importante, llegó en las últimas horas… Pau (Torres) también. Yo creo que eso es el buen hacer del cuerpo técnico y del vestuario. Somos capaces de que se integre la gente nueva y se ponga a competir como si llevasen desde el principio.

–En todos los partidos el rival siempre ha tenido más posesión de balón que el Málaga, salvo en la última cita ante el Albacete, donde el Málaga se impuso por muy corto margen en esta estadística. ¿Qué análisis le merece esto?

–Significa que el Málaga es un equipo que dentro de cada partido o de cada situación es capaz de adaptarse. En muchos partidos el rival ha tenido la posesión porque nos hemos puesto por delante en el marcador y el contrincante se vuelca. Es normal. Mi análisis es que el Málaga es un equipo capaz de adaptarse a cualquier situación. Competimos en Lugo y remontamos, ganamos 3-0 al Córdoba, fuimos capaces de quitarle la posesión al rival en el último partido…

–Para usted, que tiene experiencia en Segunda y que ya ascendió con el Sporting de Gijón a Primera, ¿cuáles son las claves del éxito en esta categoría?

–Sobre todo, ser muy regular, porque es una liga muy larga y en la que el nivel de los equipos es muy parejo. No es como en Primera, en la que puede haber más diferencias. Aquí los partidos son muy ajustados, de forma que el equipo que sea más regular y capaz de competir en cada partido está muy cerca de la zona alta de la clasificación.

«Al final es un balón al área y, obviamente, hay detrás una estrategia. No es meter el balón por meterlo»

–Habla de regularidad, pero hay que dar por hecho que llegará un momento malo, ¿verdad?

–Sin duda. Puede haberlo y no sólo en cuanto al juego, porque no salgamos satisfechos del partido completado, sino en cuanto a los resultados. Habrá encuentros en los que el Málaga compita bien y no salga satisfecho, porque no sea capaz de materializar sus ocasiones y nos metan algún gol, como en Las Palmas. Debemos trabajar, eso sí, para que se den las mínimas situaciones así este año.

–Habla de un nivel parejo de los equipos, pero esta podría ser una Segunda con más diferencias a la postre que años anteriores. ¿Piensa que su equipo, Las Palmas y el Deportivo están a otro nivel al recibir un remanente de LaLiga por el descenso de categoría? Esta cantidad, incluso, es mayor en el Málaga al haber garantizado antes un ciclo más largo en Primera…

–Que económicamente reciben más ayuda es una realidad innegable. Es como el Barcelona y el Real Madrid en Primera, pero eso no garantiza absolutamente nada. Estamos viendo cómo equipos que llevan más años en la categoría, como el Almería, el Alcorcón o el Granada, están compitiendo muy bien.

–Se han enfrentado ya a nueve equipos de la categoría. ¿Cuál le ha parecido el más fuerte de todos?

–Es difícil quedarse con uno. Creo que nos hemos enfrentado a grandes rivales. El Alcorcón aquí nos hizo un partido muy serio y nos costó mucho sacarlo adelante; en Las Palmas estuvo todo muy disputado y en una situación inesperada se pusieron por delante y fue imposible luego remontar; el del Deportivo fue también un choque complicado, e incluso el del Rayo Majadahonda. Recuerdo que cuando ganamos 1-0 la sensación de todos era de que teníamos que ganar por algo más, pero si se miran las últimas jornadas de ese equipo se ve que ha ganado en casa al Sporting y al Oviedo. Todos los choques son complicados, y hemos sabido competir y adaptarnos a ellos, incluso en el que no se ha sumado.

«Cuando se desciende, se puede hacer de muchas maneras, pero no se puede permitir de la forma en que lo hicimos nosotros»

–Está jugando con Pau Torres a su lado. Han compartido todos los minutos ligueros. ¿Le recuerda a su excompañero Diego Llorente, ahora en la Real Sociedad?

–Cada jugador es diferente, pero sí que me recuerda en la juventud y en la personalidad con la que juega. Los dos en el campo no demuestran la edad que tienen. Diego era muy joven cuando vino y ha seguido creciendo en la Real. Pau tiene una proyección muy grande. Le auguro un muy buen futuro.

–El fútbol da tantas vueltas que Juanpi, uno de los dos jugadores más atacados desde la grada cuando se consumó el último descenso, salió ovacionado del campo el viernes…

–Ha cambiado todo mucho, casi toda la plantilla, la mayor parte de ella. La categoría es diferente. En el caso de Juanpi me alegro mucho por él. Aunque lleve muchos años aquí, sigue siendo un chico muy joven, y que haya salido del campo ovacionado el otro día es única y exclusivamente mérito suyo, por su trabajo estos meses y su constancia. Todo se ve recompensado.

–Hay doce jugadores de la plantilla del año pasado que han seguido en otros clubes de Primera e incluso otros que juegan en la máxima categoría en el extranjero. Al final, ¿hay que pensar que la plantilla no era tan mala, que no era para bajar?

–El nivel de la plantilla de la temporada anterior no era ni mucho menos poco competitiva. Era de gran nivel. Quizás no éramos tan fuertes como el curso previo, porque se fueron jugadores muy importantes como Camacho, Sandro, Diego (Llorente) o Pablo y costó cubrir esas vacantes, pero el grupo era lo bastante competitivo como para haberlo hecho mucho mejor y no sufrir la temporada que sufrimos.

«Parece que todos los rivales cuando se enfrentan al Málaga tienen un aliciente más»

–Con más tiempo transcurrido, ¿tienen ya más claro qué pudo pasar?

–Pasó de todo. Cada uno tiene que asumir su parte de responsabilidad, y los jugadores los primeros. Dentro del club, todo el mundo. Cuando se desciende, se puede hacer de muchas maneras, pero no se puede permitir de la forma en que lo hicimos nosotros. Ahora nos estamos centrando en este curso. Volver al pasado es inútil y a ver si seguimos de la manera en que estamos.

–Tan mala fue la temporada anterior que hubo un momento en que renovó su contrato pero no se pudo anunciar en rueda de prensa el acuerdo…

–Bueno, ya lo comenté recientemente (en una comparecencia). Os hicisteis eco de la situación y no tiene más sentido darle vueltas. Estamos en un momento bueno del equipo. Esto es un conjunto y no debemos centrarnos en situaciones individuales.

–Analicemos de todas formas su rendimiento en este arranque de temporada. Quizás en muchas ocasiones se puede atribuir un rendimiento mejor o peor a la dinámica del colectivo. ¿Lo ve así?

–Al final somos once los que jugamos cada partido. Es muy difícil que sobresalga una pieza por encima, tanto cuando van bien las cosas como cuando van mal. Lo que está claro es que vamos a rendir mejor cuando el nivel del equipo es superior.

«Tiene una personalidad y una proyección muy grandes. Le auguro un muy buen futuro» sobre pau torres

–Concretando más: ¿cree que jugó ante el Albacete su mejor partido con la camiseta del Málaga?

–No lo sé. No me gusta en un equipo analizar el rendimiento de cada uno. Sería injusto. Mi teoría es que cuando el equipo funciona bien cada uno de nosotros rendimos bien. Ahora el nivel de los compañeros es acorde a lo que se merece el club.

–¿De dónde surge esa habilidad que tiene para sacar de forma tan potente desde la banda con las manos? ¿Cuándo fue consciente de ella?

–Desde pequeño. En el Real Madrid siempre jugaba de lateral derecho y me tocaba sacar de banda. Ya tenía esa capacidad y siempre la he tratado de aprovechar.

–Cuatro de los doce goles del equipo han llegado a partir de sus saques de banda, de forma más o menos directa.

–Lo trabajamos durante la semana. Llama más la atención porque se están haciendo goles.

–Perdone que le interrumpa, pero la temporada anterior apenas se hacían…

–Sacaba muchas veces Rosales.

–Pero en algunas ocasiones también sacó usted en largo.

–Por eso le digo que la situación actual llama más la atención por eso. Durante la semana trabajamos las jugadas de estrategia y, entre ellas, esa. Está generando peligro y situaciones de riesgo.

–Los goles han sido parecidos. Acciones largas, disputas ganadas tras el saque de banda y goles. ¿Cuál es la clave?

–Al final es un balón al área y, obviamente, hay detrás una estrategia. No es meter el balón por meterlo. Es una situación que es complicada de defender. Para mí, más que un saque de esquina. Tratamos, si no de un remate directo, de ganar cualquier segunda jugada que se produzca.

–¿Cree que en Segunda tienen más peso los saques de banda o, incluso, las jugadas de estrategia que en Primera?

–Quizás en el fútbol moderno. Lo hemos visto en el último Mundial, con resultados muy ajustados y jugadas de estrategia. Cada vez el fútbol está más igualado entre los rivales y cada uno trata de sacar provecho de esta faceta.

– ¿Cómo ve el partido an te el Elche, que está en plena crisis?

–Será otro partido muy complicado. Fuera todos los partidos lo son difíciles y más teniendo enfrente un rival dolido tras su última derrota. Parece que todos los rivales cuando se enfrentan al Málaga tienen un aliciente más. El Elche nos va a exigir estar al cien por cien para sacar un resultado positivo.

–¿Cree que estarán Munir y N'Diaye en plenas condiciones en Elche?

–Es una decisión de Muñiz, pero, lleguen o no lleguen bien, sabemos que al que le toque jugar dará un nivel muy bueno, como lo hicieron algunos jugadores que entraron en la jornada anterior.

Muy personal

–Dígame un rincón favorito que le guste de Málaga o la provincia.

-Cualquiera de Marbella, es difícil concretar.

–¿Ha llorado alguna vez viendo una película?

–No.

–¿Es capaz de cocinar algo de forma aceptable para sus amigos?

–Soy capaz de cocinar para mi familia. Tienen que ser cosas muy sencillas. No me atrevo con la gente.

–¿Le interesa la política?

–Entiendo que es importante e intento estar al día sobre ella, pero me mantengo al margen. Suelo votar.

–¿Es una persona religiosa?

–No. Tampoco soy supersticioso en mi día a día, pero sí cuando salgo al campo. Entonces más que una superstición es una rutina.

–¿Hay algún otro deporte que se le dé bien practicar?

–Que se me dé bien no, pero en verano me gusta jugar al pádel.

–¿Quién es el que cuenta mejor los chistes en el vestuario?

– Hay muchos graciosos en el vestuario, sobre todo los jóvenes, que son los que tienen más gracia y desparpajo, como Ontiveros y Mula. También 'Juankar'.

–¿Le gusta la música que se pone allí?

–Me gusta porque es animada. La pone el 'DJ Cifu', que ahora que está ausente está todo más apagado.

–¿Echa de menos a Keko en el vestuario?

–Es un gran amigo y es obvio que lo echo de menos en el día a día.

–¿Cuál ha sido su día más feliz sobre un terreno de juego y el más triste?

–Me cuesta elegir el mejor, porque he tenido grandes momentos. El día en que debuté en la Champions (con el Leicester City), cuando ascendí con el Sporting, mi debut con el Málaga en El Sadar, que hicimos muy buen partido... El peor, obviamente, el día del Levante, con la camiseta del Málaga, cuando descendió el equipo.