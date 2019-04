Luis Hernández: «Necesitamos una reacción desde ya y esa va a comenzar el sábado» Luis Hernández, en el entrenamiento de hoy / Germán Pozo El defensa malaguista asume que la derrota en Granada ha sido «el palo más duro de la temporada», pero sigue confiando en la consecución del objetivo final PEDRO LUIS ALONSO Málaga Martes, 9 abril 2019, 13:39

El defensa malaguista Luis Hernández ofreció este mediodía un mensaje de calma dentro de la crisis de resultados y de juego, agudizada en los últimos partidos. El madrileño no ocultó su contrariedad por el tropiezo en Granada (1-0) del sábado y afirmó: «Fue un palo duro para el grupo y el equipo. El más duro que hemos recibido hasta ahora. Esto está por decidir. Queda nueve jornadas, el equipo se está reponiendo y vamos a afrontar la cita del sábado (ante el Extremadura) con la máxima ilusión«.

«Obviamente estamos más lejos de que la semana pasada. Sabíamos que era un partido clave. Había que sumar de tres en tres y era un rival directo. Y no se dio como queríamos. En dos detalles se nos fue», dijo en relación al tanto tempranero y a la expulsión de N'Diaye. «Necesitamos una reacción nuestra desde ya y esa va a comenzar el sábado. Tener a los rivales cerca a nadie le gusta. Sabíamos que esto no era una carrera de dos o cuatro equipos, sino de ocho o diez. La clasificación de hoy no es como va terminar, va a dar muchas vueltas«.

Luis Hernández no cree que el equipo esté ofreciendo sensaciones mucho peores que en otros tramos de la temporada en cuanto a juego. «Se nos están escapando puntos más por deméritos nuestros que por méritos del rival. En la segunda parte jugando con uno menos, nunca le perdimos la cara al partido», dijo. Y sobre el rival el sábado manifestó: «El Extremadura se está jugando la permanencia. Cuesta mucho sacar los puntos por delante, pero no nos coge por sorpresa».