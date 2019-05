Juan Carlos, la gran novedad en el once malaguista ante el Oviedo Tejera y Adrián, en el Oviedo-Málaga de la primera vuelta. / Agencia LOF El madrileño vuelve a la competición ocho meses después y actuará como lateral izquierdo PEDRO LUIS ALONSO Málaga Lunes, 13 mayo 2019, 20:01

El Málaga ya tiene once para el importante duelo de esta noche (21.00 horas, Gol) ante el Oviedo. La gran novedad es la presencia de Juan Carlos, que vuelve a la competición ocho meses después y será el lateral izquierdo. Luis Hernández ocupará el lugar del sancionado Lombán. Los demás son los mismos del once tipo de Víctor Sánchez del Amo, con Diego González una cita más como lateral izquierdo, al no haberse recuperado aún Ricca de su lesión.

Por tanto, jugarán Munir; Cifu, Luis Hernández, Pau Torres, Juan Carlos; Keidi; Renato, N'Diaye, Adrián, Ontiveros, y Blanco. En el banquillo espera el turno para su reaparición Koné, tras otra lesión de larga duración. En el Oviedo jugarán Champagne; Johannesson, Carlos Hernández, Javi Hernández, Christian Fernández; Bárcenas, Tejera, Jimmy, Saúl Berjón; Ibrahima Baldé y Joselu.