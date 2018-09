Luis Muñoz: «Me sorprendió no tener una oportunidad en el Málaga» El malagueño Luis Muñoz en el Nuevo Arcángel, estadio del Córdoba. / CÓRDOBA CF El futbolista cedido por el Málaga encadena dos temporadas en Segunda lejos de casa y esta es la primera vez que visita La Rosaleda como rival BORJA GUTIÉRREZ Viernes, 14 septiembre 2018, 00:48

Tras su templada aventura del año pasado en el Lugo, el canterano del Málaga, José Luis Muñoz León (21 años) pasará este temporada en Córdoba, más cerca de casa. Una nueva escala en su incipiente carrera profesional, que buscó tras conocer que no iba a contar para el actual Málaga.

Vive una semana feliz tras su debut con victoria (la primera del equipo en lo que va de temporada) con el conjunto verdiblanco. Fue en el 2-0 ante el Nástic en la Copa. Dio una imagen notable en el centro de la zaga. Quiere, aunque eso dependerá del entrenador, culminar la semana con otra buena actuación en La Rosaleda, un estadio que visitará por primera vez como rival. Atiende a la llamada de este periódico para comentar sus sensaciones personales antes del partido de este sábado a las 18:00 horas.

–Hace sólo unas semanas que dejó el Málaga y mañana vuelve a La Rosaleda, por primera vez como rival, para medirse a sus excompañeros. ¿Un reencuentro tempranero?

–Si, se ha presentado muy pronto, aunque para mí es una alegría volver a La Rosaleda, donde di el salto a la élite (aunque debutó en Primera en el Camp Nou). Estoy muy contento por volver, ver a los compañeros y a la familia, será especial.

–No lleva ni un mes en su nuevo equipo. ¿Cómo va la adaptación?

–Llevo apenas tres semanas sí, y la adaptación la verdad que va muy bien,. Aquí son muy amables conmigo y muy buenas personas, me están ayudando en el día a día.

«Me llamaron para hacer la pretemporada, pero en el segundo día me apartaron de los compañeros» Tuvo que buscar equipo

–¿Por qué eligió al Córdoba?

–Vine aquí porque es un club que siempre me ha llamado la atención. La afición, cómo anima, cómo acuden cada partido para ser el jugador doce. También es una gran ciudad; y el club, aunque lleva unos años que no termina de arrancar, hacen las cosas bien y por lo que estoy viendo en este tiempo, nos va a ir bien.

–Tras su cesión de la pasada temporada, con Muñiz no ha tenido oportunidades.

–No tuve oportunidad, me llamaron para hacer la pretemporada y en principio me dijeron que si, que empezaba con ellos, pero en el segundo día me apartaron del grupo. Hablamos y me dijeron que tenía que buscarme equipo, la verdad es que no entendía el porqué, no me dieron la oportunidad, yo no pedía nada más que eso. Pero bueno, no me la dieron y ya está. La verdad es que me sorprendió porque yo venía de competir ahí (en Segunda), cogí minutos y experiencia y pensaba que iba a tener la oportunidad pero no se dio, lo asumí y tengo que seguir trabajando.

«No existe, si el míster José Ramón Sandoval lo ve oportuno jugaré, estoy disponible al cien por cien» Cláusula del miedo

–No hay cláusula del miedo

–Eso es, si el míster, José Ramón Sandoval lo ve oportuno jugaré, estoy disponible al cien por cien.

–¿Y qué tal con Sandoval? Llegó sobre la bocina para coger el equipo después de que lo rechazarán al principio de verano tras lograr la permanencia.

–Es un entrenador que vive mucho el fútbol, es espectacular como nos habla y como nos anima; siempre nos pide el cien por cien. No sé lo que pasó con Francisco, no estaba en ese momento.

–En el Lugo jugó como lateral, y en el Córdoba ha debutado como central. ¿Cuál será su posición habitual?

–He hablado con el entrenador y sabe que puedo jugar de central, de lateral y en el centro del campo, a partir de ahí él ya decidirá.

–Debut en el Córdoba

–Fue algo muy bonito; siempre lo es cuando debutas en un club nuevo, ha sido un orgullo.

«Ontiveros va como un tiro, está haciendo grandes partidos, este año va a demostrar de lo que es capaz, lo veo muy bien»

–¿Qué puede contar del Córdoba de esta temporada?

–Hemos hecho un grupo muy compacto en todas las líneas, tiene jugadores veteranos, jóvenes y otros que están llegando al fútbol de élite. Al principio nos faltaban jugadores y llegaron tarde pero ya está la plantilla cerrada. En estos dos últimos partidos ya se está viendo la mejora. Fue un arranque amargo pero había muchos nuevos, no nos conocíamos pero ya se está demostrando la mejoría en los dos últimos partidos, con empate en el último encuentro de liga y la victoria en la Copa ante el Nástic.

–Se ha encontrado con otro que fue malaguista en el Córdoba, el también jóven Erik Expósito

–Sí, me llamó antes de venirse al Córdoba, jugué hace varias temporadas en él en las categorías inferiories del Málaga (juvenil A y filial) y siempre he tenido buena relación con él.

–¿Y las expectativas para la temporada en el Nuevo Arcángel?

–Nuestro objetivo es la permanencia, llegar a la salvación, y después mirar para arriba y nunca quedarse plantado.

–Se esperan muchos cordobesistas en La Rosaleda. ¿Cómo es el ambiente allí antes del derbi?

–Si, van a ir muchos. Les pilla cerca (sobre una hora y media de trayecto de capital a capital en coche), hay mucha afición y sé que están con nosotros. Se lo tendremos que recompensar con una victoria.

«Tuvimos un arranque amargo pero ya se está viendo un mejora»

–¿Ha seguido al Málaga? ¿Se mensajeado estos días con Javi Ontiveros?

–No no, esta semana no (entre risas). El sábado, él tirará para el Málaga y yo para el Córdoba, que gane el mejor. Sí es verdad que tengo contactos con algunos compañeros, les pregunto, sigo los partidos. Ahora van como un tiro y Ontiveros también está haciendo grandes partidos, este año va demostrar de lo que es capaz, lo veo muy bien.