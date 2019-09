Luis y Sadiku, contentos en lo personal Domingo, 15 septiembre 2019, 01:13

Uno de los protagonistas del choque de ayer fue el canterano malaguista Luis, que fue titular y se situó entre Luis Hernández y Diego González en la defensa de tres centrales dispuesta desde el comienzo por Víctor. «Han podido ser tres puntos, pero hay que seguir así. Estamos haciendo las cosas bien y hay que mejorar en ciertos aspectos. A coger las cosas positivas, como se ha visto reflejado en la posesión de balón con un 60 a 40 para nosotros. Luego ellos han tenido el gol y se han venido un poco arriba», manifestó al zaguero «muya agradecido al cuerpo técnico por darme la oportunidad». Luis Muñoz se mostró convencido de que el equipo va a crecer y progresar: «Son cosas nuevas -en referencia al cambio de sistema- que poco a poco irán saliendo mejor. Lo único, los últimos veinte minutos, por lo demás hemos estado muy bien e iremos mejorando». Finalmente, no consideró que el empate sea un paso atrás: Esto acaba de empezar. El punto de hoy, si ganamos el martes en casa (al Rayo), es positivo. Hay que sumar, sumar y sumar, y a la afición decirle que vamos a dar todo por estar arriba». Por su parte, el autor del gol, Sadiku, se mostró insatisfecho en parte: «El campo no estaba bien para nuestro juego, pero volvemos a casa con un punto. Si meto el segundo gol estaría más contento, porque hubiésemos ganado. Con un punto no estamos contentos, pero está bien y ahora a pensar en el martes. Quiero dar más, más rendimiento adelante. Pero poco a poco, hace poco que estoy aquí. Cada día me entreno al cien por cien para ayudar y rendir». En el plano personal, el 'nueve' añadió: «Es el segundo partido que juego yestoy cada día mejor. Espero estar el martes en mejores condiciones para ayudar al equipo en todos los aspectos. Tenemos mucha calidad, pero también hemos tenido cuatro jugadores con sus selecciones...».