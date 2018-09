El Málaga se ajusta al guion Blanco corre tras marcar el gol a Dani Hernández. / Salvador Salas Calca el plan de sus victorias, siempre mínimas pero con una gran versión colectiva PEDRO LUIS ALONSO Málaga Domingo, 9 septiembre 2018, 00:31

El Málaga es un reloj. Calca el guion de sus victorias, todas con un punto de suspense que concede más valor si cabe a lo que consigue. Pese a una excelente plantilla para la categoría, se cerró a última hora y arrastraba la pesada carga de una temporada catastrófica. Todo eso parece olvidado a raíz del fulgurante comienzo, casi siempre con las mismas pautas.

Ideas claras

El Málaga sabe a lo que juega. No trata de ser un equipo precioso con el balón, sino preciso, y es práctico sin él. Si es necesario, sabe romper el ritmo de los partidos y perder tiempo. Esto le ha permitido tomarle el pulso a la categoría desde el minuto 1. No se le ha visto incómodo ni perdiendo (dominó los tiempos para remontar en Lugo), ni empatando (fue paciente ante el Alcorcón), ni ganando (administró las ventajas en Almería y ante el Tenerife).

Sólido

El Málaga ya lleva 354 minutos sin encajar gol (el único tanto en contra lo marcó Cristian Herrera en el minuto 6 en Lugo), que llegó de un claro despiste (de Ontiveros). El choque de ayer le permitió dejar la puerta a cero por tercera cita seguida, en la que se prevé que sea una de las claves de la temporada. Muñiz ha dado los 360 minutos posibles a su cuarteto defensivo, con Cifu, Luis Hernández, Pau Torres y Ricca. El mérito de cerrar el candado es de todos. El grupo es solidario. Nadie destaca sobre el resto, como comentó ayer orgulloso Muñiz, y los dos delanteros trabajan con intensidad en la presión.

Saber sufrir

Siendo riguroso, el Málaga, pese a su calidad y buen hacer, ha tenido una cuota de fortuna en cada cita. Perdía a cinco minutos del final en el Anxo Carro (goles en el minuto 86 y 89); no podía con el Alcorcón a poco del final (marcó en el 82); Munir salvó a su equipo en Almería con un paradón en el 93, y ayer Suso se estrelló con el poste en un remate con 1-0. El balance final bien pudo haber sido otro.

Hay plantilla

El Málaga compareció ayer sin Munir ni N'Diaye, con sus selecciones, y sin los 'tocados' DaniPacheco y Renato, este por una decisión de última hora. Cuatro bajas de peso que a la postre no pesaron para que el guion no se repitiera. Kieszek, Lacen, Mula y Ontiveros no desentonaron en absoluto. El marbellí, de hecho, fue el asistente en el gol, en la misma conexión (con Blanco) que dio el triunfo ante elAlcorcón.

Primeras rentas

Después de estas cuatro primeras victorias, y a falta de que se cierre la jornada entre hoy y mañana, ya se aprecian algunas ventajas significativas con los que ya jugaron: cuatro puntos sobre Las Palmas y el Zaragoza, siete sobre el Oviedo y el Cádiz, ocho ante Osasuna, y nueve respecto al Tenerife.

La jornada en Segunda División

Las Palmas-Gimnastic 4-0

Mallorca-Cádiz 1-0

Osasuna-Almería 3-1

Málaga-Tenerife 1-0

Oviedo-Zaragoza 0-4

Reus-Albacete (hoy) LaLiga 1|2|3 12.00

Numancia-Elche (hoy) LaLiga 1|2|3 16.00

Extremadura-Granada (hoy) LaLiga 1|2|3 18.00

Córdoba-Alcorcón (hoy) LaLiga 1|2|3 20.00

Deportivo-Sporting Gijón (hoy) Movistar Partidazo 20.45

Rayo Majadahonda-Lugo (mañana) LaLiga 1|2|3 20.00