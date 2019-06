El Málaga, a asegurar el 'play-off' y a conquistar la tercera plaza Keidi, con un fitball en un entrenamiento del Málaga. / Salvador Salas Un triunfo en Albacete esta noche garantiza el primer objetivo y encarrila el segundo, aunque el rival sólo ha perdido una vez en el Carlos Belmonte esta temporada PEDRO LUIS ALONSO Málaga Martes, 4 junio 2019, 00:23

No consta que sea decisivo. De hecho, sólo en tres de los ocho precedentes con el actual sistema (menos de la mitad), el tercer clasificado se proclamó al final ganador del 'play-off' y subió a Primera, pero el Málaga acude esta noche (21.00 horas, Gol) al Carlos Belmonte con un claro objetivo: ganar, lo que aseguraría, ya sí, matemáticamente la fase de ascenso. Y, además, dejaría en bandeja esa deseada tercera posición, a falta de rubricarla el sábado (20.30 horas) con un triunfo en Martiricos ante el Elche.

Sobre el papel sólo un triunfo certificaría la disputa de la fase de ascenso. Pero un 'pinchazo' improbable del Cádiz o del Deportivo podría dar valor a otro del Málaga y zanjar este capítulo. Ahora bien, en el entorno del cuadro de La Rosaleda se habla y mucho de estas eliminatorias de ascenso vendiendo la piel del zorro antes de cazarlo. Más realista es ponerse en todo tipo de escenarios, alguno más pesimista, como una posible derrota hoy, que dejaría al equipo sin margen de error ante un Elche que no tiene ya importantes alicientes deportivos pero que ha sido de los mejores equipos en la segunda vuelta.

Es por eso que la tranquilidad pasa por derrotar al Albacete, lo que además dejaría al equipo muy cerca de dos posibles ventajas futuras, como jugar en La Rosaleda los partidos de vuelta o superar ronda (o ascender) sin necesidad de recurrir a una tanda de penaltis. No lo tendrá nada fácil el cuadro que entrena Víctor en un Carlos Belmonte que sólo ha sido tomado por un equipo esta temporada, el Granada (0-1), justo el último visitante. Al equipo revelación de la temporada no le faltan elementos para justificar su buena campaña, gracias al poder realizador de jugadores como Zozulya y Bela, el golpeo de Eugeni o Susaeta, la visión de juego de Febas o la profundidad de Tejero, seguramente el mejor lateral derecho de Segunda.

Los mismos planes

Pese al aplazamiento 73 horas del partido, por el fallecimiento del jugador del Extremadura José Antonio Reyes, el técnico malaguista no ha cambiado sus planes y ha mantenido la misma convocatoria de diecinueve jugadores (con el descarte necesario de un tercer portero), en la que había cinco novedades respecto a la anterior jornada: Werner, Iván, Diego González, Keidi (tras su sanción) e Hicham. Se quedaron fuera Lombán, Renato (síntomas de fatiga), Juan Carlos (sobrecarga en el aductor izquierdo) e Iván Alejo, que estuvo parte de la semana anterior aquejado de un virus gastrointestinal. Así las cosas, lo más probable es que Ricca, Keidi y Mula sean las novedades en el once. El primero, al ausentarse Juan Carlos; el segundo, para poder reubicar a N'Diaye como interior, a la altura de Adrián, y el tercero, en la banda derecha, que deja vacante Renato, aunque también habría opciones para Dani Pacheco. Además, el aplazamiento permitirá a la expedición pernoctar en Albacete, no en Murcia.

Tanto Víctor como Ramis mantuvieron las listas de convocados adelantadas el sábado

En un momento de la temporada en el que Víctor piensa más que nunca en el futuro a medio plazo, en llegar con el máximo número de jugadores a punto a un probable 'play-off', la buena nueva de ayer fue que Erik Morán ya se ejercitó con normalidad con el grupo, y podría ser uno de los 'refuerzos' ante la marcha de N'Diaye.

Finalmente, en el Albacete, sin que tampoco Ramis retocara nada en su lista de dieciocho adelantada el sábado, regresan Bela, sancionado en Gijón, Manaj y el central Caro. Por el contrario, se caen los sancionados Arroyo y Malsa.