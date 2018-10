El Málaga se blindará con otro medio defensivo en invierno N'Diaye se coloca un peto durante un entrenamiento del equipo. / Salvador Salas La clasificación de Senegal para la Copa África impedirá la presencia de N'Diaye en el tramo final de la Liga y los hipotéticos 'play-off' de ascenso SERGIO CORTÉS Lunes, 22 octubre 2018, 01:16

Más o menos se ha cumplido el primer cuarto de Liga en Segunda División (10 de las 42 jornadas) y el Málaga ya tiene clara su prioridad para el mercado invernal: un medio defensivo. Se trata de una posición que trató de reforzar hasta última hora en agosto y que ahora aparece condicionada en el horizonte por la clasificación de Senegal, la selección de N'Diaye, para la Copa África, torneo fijado para el mes de junio.

En esta ocasión parece extraño hablar ya de mercado invernal. No lo era desde luego hace un año, cuando el panorama era desolador por las carencias en determinadas posiciones y encima se produjo el relevo en la dirección deportiva. El actual entrenador, Juan Ramón Muñiz, insiste en sus mensajes de que cuenta con una plantilla amplia, que todos los jugadores están en buen tono y que cualquiera puede tomar el relevo de alguno de los titulares si la situación así lo requiere. No obstante, es obvio que en el centro del campo el Málaga está cojo, con cuatro opciones, pero con dos 'titularísimos' (N'Diaye y Adrián).

Cabe recordar que en las últimas horas del mercado veraniego se certificaron las salidas de Recio (traspasado al Leganés, donde aún no se ha estrenado) e Iturra (que después, ya en el paro, fue repescado por el Villarreal). De este modo, a día de hoy las alternativas son Lacen y Boulahroud, pero ambos están muy lejos del nivel ofrecido hasta el momento por N'Diaye y Adrián. Cuando el primero de estos ha debido faltar por sus actuaciones con la selección senegalesa, Muñiz se ha decantado siempre por el francoargelino, cuyas actuaciones no han resultado del todo convincentes, mientras que el marroquí debe conformarse, como mucho, con estar entre los dieciocho que se visten.

El tope salarial impidió a finales de agosto optar al 'pivote' que gustaba, Timor, que recaló en las Palmas

Es obvio que la figura de N'Diaye es vital para el Málaga. Tampoco se requiere hacer una encuesta entre los entrenadores de Segunda para asegurar que el centrocampista cedido por el Villarreal está considerado uno de los jugadores más importantes de la categoría. De ahí que cada vez que se produce su ausencia siempre existe una sensación de vacío enorme en el equipo.

A finales de agosto el Málaga apuró para completar esa zona, pero las limitaciones del tope salarial impidieron optar al 'pivote' que más gustaba, Timor, que recaló en Las Palmas. En este aspecto, como ya se explicó en verano, el club de La Rosaleda contaba con desventaja respecto a los otros dos conjuntos que bajaron a Segunda. En el caso del Deportivo, porque sus traspasos le dieron más margen de maniobra, y en el del cuadro grancanario, porque no estaba condicionado por las llamadas 'amortizaciones' (cantidades correspondientes a fichajes realizados en los últimos años). En las dos primeras jornadas Muñiz no pudo contar con hasta cinco jugadores debido a que LaLiga no permitía su inscripción (Lacen, Boulahroud, Dani Pacheco, Haksabanovic y Koné). El traspaso de Recio fue la llave para desbloquear esta situación.

Senegal es ya una de las clasificadas para la Copa África de Naciones, ya que a falta de cuatro jornadas supera en siete puntos a Guinea Ecuatorial (tercera) y Sudán (cuarta). Igualada a diez puntos con Madagascar, los dos últimos encuentros, en Guinea Ecuatorial (el 17 de noviembre) y en casa frente a Madagascar (el 22 de marzo), son de trámite. Ante este panorama, el Málaga presionará para que el centrocampista pueda faltar en alguna de las convocatorias. En la primera, por ejemplo, se vería afectada su presencia en el Málaga-Gimnastic (aún sin horario fijado en el fin de semana del 17 y 18). No peligraría su alineación en un partido importante, en El Molinón ante el Sporting, el domingo 11.

Concentración previa

Conviene apuntar que la Copa África se disputará en Camerún del 15 de junio al 13 julio, lo que afectaría de lleno a una hipotética presencia del Málaga en los 'play-off' de ascenso. Pero, dado que la reglamentación obliga a dejar a los jugadores liberados para la concentración previa, Muñiz tampoco podría contar con N'Diaye al menos en los tres últimos encuentros del campeonato, en casa frente al Zaragoza, en Albacete y en La Rosaleda frente al Elche.

Si ya de antemano el Málaga buscaba a finales de agosto una pieza para apuntalar el centro del campo, ahora se ha convertido en una prioridad. Tampoco es una situación que haya sorprendido en la dirección deportiva porque se contaba con la presencia de Senegal en la Copa África en un grupo aparentemente muy cómodo para obtener la clasificación. De momento Muñiz ha contado en los entrenamientos con dos futbolistas del filial, Keidi e Iván Jaime (el segundo, incluso, debutó en la Copa del Rey frente al Almería), pero se busca un jugador hecho para una fase de máxima presión y de alta exigencia. Contar con otro 'pivote' puede crucial para regresar a Primera División.